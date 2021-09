Pogoda na dziś - czwartek 30 września. W niektórych miejscach popada. IMGW wystosowało alerty

Zobacz wideo Gazeta.pl na Spitsbergenie. Jak zmiany klimatu widać w Arktyce?

Zapowiada się kolejny dość chłodny dzień. W czwartek 30 czerwca wyjątkowo to Pomorze okaże się najcieplejszym regionem kraju. Niestety, tamtejsza temperatura wyniesie zaledwie 16 stopni.

Pogoda na czwartek. Maksymalnie 16 stopni w ciągu dnia

Czwartkowa pogoda nie będzie raczej zachęcała do aktywności na świeżym powietru - szczególnie mieszkańców północy i północnego wschodu. Mimo że na Pomorzu możliwe będą najwyższe wartości, to mieszkańcom przez niemal cały dzień towarzyszyć będzie imdeszcz. Zresztą na zawrotną temperaturę nie ma co liczyć - w Trójmieście w ciągu dnia na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 stopni.

Pogoda na czwartek 30 września 2021 Fot. Agencja Gazeta

Najzimniej będzie natomiast w Białymstoku, gdzie prognozy wskazują na maksymalnie 12 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Tam także przewidziane są przelotne opady deszczu - podobnie zresztą jak w Olsztynie, czy Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie. Wiele wskazuje natomiast na to, że silniej popada na południu kraju - synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotowali alerty meteorologiczne dla części województwa małopolskiego. W większości kraju notowane będą wartości między 14 a 15 stopniami oraz miejscowe zachmurzenia.

Prognoza pogody na 30 września. IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu

Synoptycy IMGW przygotowali prognozę zagrożeń meteo, wedle której szczególnie intensywnie padać może w powiecie suskim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim i Nowym Sączu. Wystosowano ostrzeżenia pierwszego stopnia, które prognozują deszcz o umiarkowanym, a okresami silnym natężeniu. Może spaść nawet do 35 mm opadu. Alerty obowiązują do godziny 17:00.

