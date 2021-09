Policjanci, którzy zatrzymali do kontroli pojazd dostawczy z lawetą, zainteresowali się przewożonym mercedesem. Okazało się, że samochód był "utracony".

Dolny Śląsk. Policjanci zatrzymali lawetę z mercedesem utraconym w Niemczach

Uwagę policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przykuł czarny Mercedes, który był przewożony na lawecie samochodu dostawczego, poruszającego się drogą krajową nr 35. Policjanci wprowadzili numer rejestracyjny pojazdu do policyjnych systemów informatycznych, po czym okazało się, że auto zostało "utracone" na terenie Niemiec.

"Mężczyzna kierujący lawetą okazał się być pracownikiem firmy, która miała zlecenie przewozu pojazdu z Polski do Niemiec. Fakt utraty Mercedesa zgłosił jakiś czas temu tamtejszej jednostce policji niemiecki bank, z którym użytkownik auta podpisał umowę leasingową i nie wywiązywał się z niej" - poinformowała policja. Mercedes został zabezpieczony na policyjnym parkingu, a policjanci z Komisariatu Policji w Sobótce prowadzą czynności w tej sprawie. Policja zapowiada, że po przeprowadzeniu odpowiednich czynności samochód, którego wartość wynosi ponad milion złotych, zostanie oddany w ręce prawowitego właściciela.

Jak wynika z danych CEP, w 2020 roku w Polsce z powodu kradzieży wyrejestrowano 6 910 pojazdów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony, co daje procent mniej niż w 2019 roku. Jednocześnie to zaledwie 0,03 proc. wszystkich samochodów w Polsce, których jest około 21 milionów. Zgodnie z danymi, tendencja spadkowa trwa już od trzech lat: w 2019 roku skradziono 6 978 samochodów, a w 2018 - 6 844 samochodów.

Jak wynika z policyjnych statystyk sprzed kilkunastu lat, najwięcej kradzieży samochodów w naszym kraju odnotowano w 1999 roku, kiedy to skradziono aż 71 543 auta.

Jak podaje Moto.pl, w 2020 roku najczęściej kradzione były toyoty, audi i BMW.