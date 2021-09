Andrzej Duda podpisał wniosek ws. stanu wyjątkowego. W czwartek zajmie się nim Sejm

Rozpatrzenie tego punktu w Sejmie zaplanowano na jutro na 21.00. Około 22.30 ma się odbyć głosowanie w tej sprawie. Przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni rekomendował rządowi minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. We wtorek Rada Ministrów zwróciła się w tej sprawie do prezydenta.

REKLAMA

Stan wyjątkowy. Andrzej Duda podpisał wniosek o przedłużenie

Andrzej Duda we wtorek poinformował, że przychyla się do wniosku rządu. Duda podkreślał, że jeśli zajdzie taka potrzeba, będzie można skrócić. - Kiedy tylko ten wniosek zostanie do mnie skierowany, ja wystąpię zgodnie z zapisami konstytucji do Sejmu, aby wypowiedział się w tej kwestii, wyraził zgodę na przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni - mówił.

Zobacz wideo Gowin ujawnia, czym Amerykanie grożą za "lex TVN". "Sankcje personalne"

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch mówił w środę na konferencji Defence24 Day, że kryzys na wschodniej granicy nie jest chwilowym problemem. - Nie mamy do czynienia w tej chwili z jakąś sytuacją epizodyczną, która zakończy się gdzieś w okolicach Bożego Narodzenia, najpóźniej może Wielkanocy. Musimy być gotowi na permanentną zmianę sytuacji bezpieczeństwa w wymiarze strategicznym - powiedział Paweł Soloch. Dodał, że jest ona związana przede wszystkim z zacieśnianiem współpracy Rosji z Białorusią. - Przed nam stoi też wyzwanie, żeby uświadomić zmianę, która dokonuje się na wschodniej flance NATO naszym sojusznikom - mówił szef BBN.

"Partia i Spółka". Morawiecki i Sasin unikają komentarzy

Stan wyjątkowy został wprowadzony 2 września na 30 dni. Obejmuje 183 miejscowości. To około 3-kilometrowy pas przygraniczny biegnący przez Podlasie i Lubelszczyznę. Wiąże się on między innymi z ograniczeniami w przemieszczaniu się i odwiedzaniu tych regionów z zewnątrz, w tym z zakazem obecności mediów na miejscu. W obszarze objętym stanem wyjątkowym nie odbywały się imprezy masowe, a każdy dorosły przebywający w miejscu publicznym musi mieć przy sobie dowód tożsamości.

Stan wyjątkowy. Zmiany w regulaminie Sejmu przyjęte. Decyzja zwykłą większością