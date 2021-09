Skarga do KRRiT na "sceny zoofilii" w TV Trwam. "Zdjęcie eksponowane aż przez 15 sekund"

Do KRRiT skierowano skargę na pokazywanie przez TV Trwam materiałów z konferencji Mariusza Błaszczaka i Mariusza Kamińskiego. Zdjęcie przedstawiające akt zoofilski w telewizji o. Tadeusza Rydzyka było wyświetlane przez 15 sekund. "Świadczy to wyjątkowej determinacji nadawcy w chęci dotarcia z tym bulwersującym obrazem do wszystkich widzów" - czytamy w skardze.

