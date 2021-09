Zabójstwo 13-letniej Patrycji. Sąd wydłużył obserwację psychiatryczną 15-latka

13-letnia Patrycja zaginęła 12 stycznia. Poszukiwania dziewczynki prowadzili nie tylko bliscy, ale również policjanci z Piekar, Bytomia, Knurowa i Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Ostatecznie jej ciało znaleziono dzień później na terenie nieużytków za hipermarketem w Piekarach Śląskich. Dziewczynka miała obrażenia klatki piersiowej i szyi. Sekcja zwłok wykazała, że była w ciąży.

Do zabójstwa dziewczynki przyznał się jej 15-letni znajomy. Z medialnych doniesień wynikało, że nastolatka była jego partnerką, a chłopak miał bać się konsekwencji związanych z jej zajściem w ciążę.

Zabójstwo 13-letniej Patrycji. 15-latek pod obserwacją psychiatryczną

15-latek trafił do schroniska dla nieletnich. Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach nie zdecydował jeszcze ostatecznie o losie nastolatka. Kluczowa będzie szczegółowa opinia biegłych.

Jak przekazał portalowi Gazeta.pl sędzia Tomasz Pawlik, rzecznik Sądu Okręgowego w Gliwicach, obecnie w sprawie trwają czynności związane z pozyskaniem niezbędnych opinii biegłych. Chodzi o opinie Zespołu Diagnostycznego przy Schronisku dla Nieletnich, Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych oraz biegłych psychiatrów z Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie.

15-latek został przyjęty do Garwolina 9 września. Początkowo miał zostać poddany badaniu psychiatrycznemu połączonemu z obserwacją psychiatryczną na okres czterech tygodni. Kilka dni po jego przyjeździe ośrodek zwrócił się do sądu o przedłużenie obserwacji do sześciu tygodni. W połowie września Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach wyraził na to zgodę, a także powołał do składu biegłych psychologa.

Jak się dowiedzieliśmy, 22 września doszło również do przesłuchania małoletniego świadka w tzw. niebieskim pokoju. Sąd nie ujawnia jednak, kim dla 15-latka i 13-letniej Patrycji był przesłuchany świadek i jaka była treść przesłuchania.

Zabójstwo 13-latki. 15-latkowi nie grozi więzienie

1 października sąd ma zdecydować o ewentualnym przedłużeniu pobytu 15-latka w schronisku dla nieletnich (gdzie trafiłby z powrotem po zakończeniu obserwacji psychiatrycznej).

"Obecnie nie jest znany termin rozprawy, zostanie wyznaczony dopiero po uzyskaniu wszystkich niezbędnych opinii biegłych" - przekazał nam sędzia Tomasz Pawlik.

W przypadku nastolatka najprawdopodobniej może zapaść ostatecznie jedna z dwóch decyzji: skierowanie do zakładu poprawczego (z którego wyjdzie po ukończeniu 21. roku życia) lub do ośrodka psychiatrycznego, jeśli lekarze stwierdzą u 15-latka zaburzenia psychiczne. Chłopakowi nie grozi więzienie, bo w chwili śmierci 13-letniej Patrycji nie miał jeszcze ukończonych 15 lat.