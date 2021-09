Od 2 września w miejscowościach przy granicy z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy. Ma potrwać 30 dni, ale jego przedłużenie jest już niemal pewne. Według doniesień ma on potrwać kolejne 60 dni. Mało prawdopodobne wydaje się natomiast, że rząd poluzuje ograniczenia dla mediów, o co apelowały niezależne redakcje.

"Coraz częściej tych ludzi się spotyka u nas"

Mateusz Wodziński w Porannej Rozmowie Gazeta.pl podkreślił, że sytuacja w pasie przygranicznym jest o wiele trudniejsza niż była na początku, kiedy wprowadzano tam stan wyjątkowy. - W mojej ocenie jest o wiele więcej uchodźców na naszej granicy, jest coraz więcej nielegalnych przejść przez tę granicę, coraz częściej tych ludzi się spotyka u nas. Wcześniej było trochę spokojniej - zaznaczył. - Migranci, według mnie, nie zdają sobie sprawy z tego, że tutaj, kiedy obowiązuje stan wyjątkowy, jest bardzo ciężko wjechać przyjezdnym, którzy ewentualnie by po nich przyjechali. Oni oczywiście planują przejście przez naszą granicę i dalszą podróż do Niemiec, ale teraz to jest bardzo utrudnione - tłumaczył Exen.

Łukasz Kijek zapytał swojego gościa również o to, jak niebezpieczna o tej porze roku jest Puszcza Knyszyńska, do której wypychani są migranci. - Latem to jeszcze można sobie poradzić tam, ale teraz pogoda się ewidentnie pogarsza, będzie coraz zimniej, jest coraz więcej deszczu, jest spory wiatr, to naprawdę nie są łatwe i przyjemne warunki, żeby nocować pod gołym niebem w lesie. (...) Przeżyć w lesie przy minusowej temperaturze jest ekstremalnym wyzwaniem - powiedział Wodziński, zwracając również uwagę na tereny bagienne występujące w okolicy. - Można trafić na takie miejsce, z którego ciężko się wydostać - dodał. - Ci przybysze, których mamy obecnie na granicy, są kompletnie nieprzygotowani do nocowania w lesie, do deszczu, do zimnej temperatury. Nie mają ubrań, praktycznie nie mają niczego ze sobą - podkreślił.

Zapytany o to, czy miejscowi pomagają uchodźcom, Mateusz Wodziński stwierdził, że może mówić tylko o miejscowości, w której mieszka. - Jeżeli tutaj, jakiekolwiek sytuacje są, że ktoś spotyka migrantów, bądź do jego domu przychodzą, to raczej ludzie starają się im pomóc - powiedział. Jak dodał, nie ma możliwości pomocy migrantom w przedostaniu się dalej. - W tej strefie objętej stanem wyjątkowym jest bardzo dużo kontroli wszelkich służb, ciężko byłoby się stąd wydostać, jeśli nie jest się tu zameldowanym. (...) W praktyce wygląda to tak, że na wjeździe do każdej miejscowości stoi stały punkt kontrolny policji, z kolei w mniejszych wioskach, tak jak u mnie, jest bardzo dużo patroli Straży Granicznej, wojska, które też mogą kontrolować - wyjaśnił Exen.

