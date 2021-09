"Zwróćcie nam to, co zabraliście w 1993 roku". Apel 114 organizacji do parlamentarzystów

Zobacz wideo Piekło kobiet. „Jeżeli chodzi o aborcję, to jesteśmy pod ścianą" Wybierz serwis

27 stycznia w Dzienniku Ustaw został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Zgodnie z jego treścią aborcja ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu jest niezgodna z polską konstytucją - chodzi tu także m.in. o poważne wady rozwojowe płodu wykrywane we wstępnych etapach ciąży. Decyzja Trybunału to złamanie tzw. kompromisu aborcyjnego obowiązującego od 1997 roku. Aborcja wciąż ma być dozwolona w dwóch przypadkach: w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia matki i ciąży powstałej w wyniku przestępstwa (np. gwałtu).

We wtorek 28 września obchodzony był Światowy Dzień Bezpiecznej Aborcji. W tym dniu Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny opublikowała apel do parlamentarzystów, pod którym podpisało się 114 organizacji. Poniżej przytaczamy jego w całości.

"Macie podejmować decyzje DLA NAS, a nie ZA NAS"

Posłowie i Posłanki wszystkich formacji!

W Światowym Dniu Bezpiecznej Aborcji, jako Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny przypominamy, że Waszym obowiązkiem jest tworzenie prawa służącego wszystkim osobom w społeczeństwie, bez względu na Wasze prywatne poglądy.

To Wy posłowie i posłanki jesteście odpowiedzialni i odpowiedzialne za stanowienie prawa w dziedzinie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, zapewniającego szczęśliwy rozwój każdej osobie. Nie wolno Wam lekceważyć tych obowiązków dla własnej wygody, oportunizmu lub osobistych pobudek. Obejmując mandat, stajecie się naszymi przedstawicielami i przedstawicielkami, co oznacza, że macie podejmować decyzje DLA NAS, a nie ZA NAS. To nie Wasze zapatrywania czy wierzenia się liczą, ale dobro ogółu społeczeństwa. Dobro ogółu to z kolei poszanowanie różnorodności poglądów i stylów życia, autonomii i życia prywatnego każdego człowieka i każdej rodziny.

Nie do Was należy ocenianie, czy i ile mamy mieć dzieci. Nie do Was należy decyzja o tym, kiedy kobieta powinna kontynuować, a kiedy przerwać ciążę. Nie znacie jej uczuć, potrzeb, doświadczeń, emocji. Nie wiecie, co jest dla niej najlepsze. Nie Wy dźwigacie konsekwencje sytuacji, w jakiej się znajduje.

Zwracamy uwagę, że Waszym obowiązkiem jest zapewnienie – poprzez stanowienie prawa – sprawiedliwej, empatycznej i odpowiedniej opieki zdrowotnej, w której każda osoba będzie czuła się bezpiecznie. Bez względu na to, jaką decyzję podejmie: urodzić kilkoro dzieci, podjąć leczenie niepłodności, odłożyć rodzicielstwo na później czy przerwać ciążę. Wszyscy na taką opiekę zasługujemy w państwie demokratycznym.

Prawo służy temu, by tworzyć bezpieczną przestrzeń do podejmowania własnych decyzji dotyczących prywatności. Bez ingerencji władzy państwowej, która gdy zagląda w intymność, staje się przemocą. Prawo jest od tego, by chronić kobiety żyjące tu i teraz. Kobiety, które znamy i których potrzeby są realne, nieabstrakcyjne.

Dlatego oczekujemy dzisiaj od Was jednego: zwróćcie nam to, co dla politycznych interesów nam zabraliście w 1993 roku. Oddajcie nam wolność do decydowania o naszym ciele, ciąży i przyszłości rodziny. Chcemy dostępu do legalnej, bezpiecznej, darmowej aborcji bez pytania nas o powód, dostępnej i nowoczesnej antykoncepcji, opieki ginekologicznej na wysokim poziomie i rzetelnej edukacji seksualnej.

Żądamy natychmiastowego przyjęcia ustawy ratunkowej (przygotowanej przez posłankę Magdalenę Biejat) oraz poparcia dla projektu ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży i innych prawach reprodukcyjnych (opracowanego przez obywatelski komitet inicjatywy ustawodawczej Legalna Aborcja. Bez kompromisów).

Pod apelem podpisały się

ADDP l’Association Défense de la Démocratie en Pologne (Stowarzyszenie na rzecz obrony demokracji w Polsce) ASTRA Network BABA Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet Berliński Kongres Kobiet Black Brussels Balloons Czarny Protest Bielsko-Biała Czarny Protest Gliwice Democracy is OK (DOK) Demokratyczna Unia Kobiet Dolnośląskie Forum Kobiet Stowarzyszeń i środowisk Kobiecych Dziewuchy Berlin Dziewuchy Dziewuchom Francja Dziewuchy Dziewuchom SIeraadz Dziewuchy Londyn Dziewuchy Szczecin Dziewuchy Szwajcaria Farsa Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Federacja Polskie Lobby Kobiet Femini Berlin Polska Feministyczne Stowarzyszenie Polonijne Elles sans Frontieres ASBL Fundacja Klamra Fundacja Cicha Tęcza Fundacja Centrum Praw Kobiet Fundacja Czas Dialogu Fundacja Droga Kobiet Fundacja Edukacja – Równość – Aktywność – Dialog Era Dialogu Fundacja Feminoteka Fundacja Głosuj na Kobietę Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych Fundacja Kobiety Zmieniają Świat Fundacja na Rzecz Równości i Emancypacji STER Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK Fundacja Pozytywnych Zmian Fundacja Prawnikon Fundacja Przestrzenie Dialogu Fundacja Rodzić po ludzku Fundacja Trans-Fuzja Galeria Inspiracji Grupa nieformalna Równość.info Grupa Ponton Inicjatywa Sto Lat Głosu Kobiet Koalicja KARAT Kobiety w Sieci KOD Kobiety Konferencja Episkopatu Polek Kongres Kobiet Północnej Wielkopolski (Stowarzyszenie „Metropolia Wielkopolska") Kongres Kobiet w Tomaszowie Kongres Kobiet Województwa Śląskiego Kongres Świeckości Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet Lambda Warszawa Lubelska Koalicja na Rzecz Kobiet Łódzki Szlak Kobiet Manifa Bydgoska Manifa Koszalin Strajk Kobiet Manifa Lublin Manifa Łódź Manifa Rzeszów Manifa Toruńska Manifest Wolnej Polki Mapa kościelnej pedofilli Marsz Godności Medical Students For Choice Poland Międzynarodowy Strajk Kobiet Nic o nas bez nas. Ruch kobiecy Gliwice i Pyskowice Nieformalna Grupa Czarny Protest Nieformalna Grupa Inicjatywna z Bydgoszczy Obywatelskie Stowarzyszenie "Możemy" Ogólnopolski Strajk Kobiet OSK Gryfino OSK Kielce OSK Lublin OSK Puławy OSK Sanok Plakaciary "Polki Solidarnie Przystanek Freiburg Polnische Frauen Solidarisch" Polonijna Rada Kobiet Polskie Towarzystwo Genderowe Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego Powiślańska Akcja Kobiet Protest kobiet Ratujmy Kobiety Ratujmy Kobiety Tarnów Różowa skrzyneczka Stowarzyszenie Aktywne Kobiety Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego – Krytyka Polityczna Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych Stowarzyszenie Klucz Stop Społecznym Wykluczeniom Stowarzyszenie Kobiecy Słupsk Stowarzyszenie Kobieta na PLUS Stowarzyszenie Kobiety PiasecznoStowarzyszenie Kongres Kobiet Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet Stowarzyszenie Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom Stowarzyszenie Nasz Bocian Stowarzyszenie ON/OFF Stowarzyszenie ONE Stowarzyszenie Poprawy Spraw Alimentacyjnych – Dla Naszych Dzieci Stowarzyszenie Pro Femina Stowarzyszenie Prowincja Równości Stowarzyszenie Stan Równości Stowarzyszenie Stop Stereotypom Stowarzyszenie Szlakiem Kobiet Stowarzyszenie Wszechnicy Oświeceniowo-Racjonalistycznej Strajk Kobiet Sardynia Tęczowy Tarnów Toruńskie Dziewuchy Trójmiejska Akcja Kobieca Warszawski Strajk Kobiet Warszawskie Dziewuchy Wielkopolski Kongres Kobiet

