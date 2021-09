Straż pożarna uratowała troje imigrantów, którzy tonęli w bagnach niedaleko miejscowości Tarasiuki pod Włodawą (woj.lubelskie). - Te osoby trzymały się jakiegoś konara, były coraz słabsze, już nawet nie wołały - relacjonowała obecna na miejscu aktywistka Elżbieta Podleśna. Uchodźcy trafili do szpitala we Włodawie. Do zdarzenia doszło już poza strefą stanu wyjątkowego.

