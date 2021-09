Petycja do papieża Franciszka ws. polskich księży. "Niemoralni, nietykalni i nieopodatkowani"

"Czy wymagamy zbyt wiele, oczekując od Kościoła Katolickiego, że będzie stosował zasady etyki chrześcijańskiej i utrzyma standardy moralne, które nie będą drastycznie niższe niż obowiązujące w świeckich instytucjach?" - pytają autorzy petycji.

REKLAMA

Zobacz wideo „Co łaska" za tuszowanie pedofilii? O. Gużyński: To rzecz bardzo niestosowna

Petycja do papieża ws. elit polskiego kleru. Piszą o tuszowaniu przypadków pedofilii

Adam N. i Witek M. opublikowali w internecie petycję, którą skierowali do papieża Franciszka. W ich opinii, elity polskiego kleru "zachowują się tak, jakby porzuciły wartości chrześcijańskie na rzecz: dóbr materialnych, zaszczytów, władzy politycznej i bezkarności".

"Twój kler lojalność wobec księży pedofili i pomnażanie majątku postawił ponad prawo i moralność. Korzystając z konkordatu, umowy Polski z Watykanem, księża w Polsce unikają świeckiego wymiaru sprawiedliwości. Kary nakładane na kler przez Episkopat, sądy biskupie oraz Watykan są symboliczne i nieprzestrzegane przez biskupów. Zamiast pokuty jest spektakl medialny mający stworzyć złudzenie sprawiedliwości instytucji Kościoła" - piszą autorzy petycji.

Sąd uchylił wyrok księdza oskarżonego o pedofilię

Z petycji dowiadujemy się również, że zdaniem jej autorów, biskupi sieją w społeczeństwie nienawiść i wykorzystują podziały polityczne do tego, by skłócać Polaków - jednocześnie gardząc kobietami i mniejszościami.

Adam N. i Witek M. zwracają się do papieża Franciszka. W petycji poruszają temat pedofilii wśród księży

Autorzy petycji zwracają również uwagę na tuszowanie pedofilii w kościele. "Odpowiedz nam szczerze, czy sprawiedliwą karą dla nauczyciela pedofila byłoby przeniesienie do innej szkoły a chroniącego go dyrektora do pracy w innym województwie? Nie? W takim razie, dlaczego za pedofilię, ukrywanie pedofilii i molestowanie seksualne Watykan zastosował następujące kary wobec kleru: "wygnanie" z diecezji do luksusowej rezydencji, przeniesienie na emeryturę opłacaną przez polskich podatników (katolików oraz niekatolików), pośmiertne odebranie pierścienia? Świeccy urzędnicy, nauczyciele, policjanci czy sędziowie utraciliby pracę, prawo wykonywania zawodu i zostali skazani na kary więzienia za podobne czyny" - zwracają się do papieża Franciszka autorzy petycji.

Chcą również, by kościół odpowiednio ukarał pedofilów. "Oczekujemy od Ciebie sprawiedliwości: usunięcia zdemoralizowanych biskupów ze stanowisk, wyznaczenia im w ramach pokuty życia w ubóstwie, w oddalonych od cywilizacji klasztorach, nakazania im rozdania majątku prywatnego pokrzywdzonym (zadośćuczynienia za krzywdy) i usunięcia pedofili ze stanu duchownego - kto chce "pasterza" pedofila lub sojusznika pedofili?" - pytają.

Autorzy petycji przywołują zdarzenie z 2015 roku, kiedy to biskupi uniewinnili księdza pedofila, uznając, że wykorzystywany seksualnie przez księdza dziewięciolatek był "wspólnikiem w grzechu cudzołóstwa". Jednak sprawiedliwości stało się zadość, gdyż sąd świecki skazał go na więzienie. "Dlatego oczekujemy, że nakażesz Episkopatowi niezwłoczne przekazanie wszystkich dokumentów dotyczących przestępstw kleru (w tym i finansowych) sądom świeckim" - piszą Adam N. i Witek M.

Dominikanin o sprawie o. Pawła M.: Nie jest mi łatwo nosić habit

Petycja ws. Tadeusza Rydzyka zdobyła 100 tys. podpisów

Adam N. i Witek M., w 2017 roku utworzyli petycję, w której napisali, że "Tadeusz Rydzyk, zakonnik używający katolicyzmu jako narzędzia do zdobywania pieniędzy i władzy jest przykładem patologii występującej w polskim Kościele katolickim". Wówczas zarzucali, że media redemptorysty są wspierane przez polską partię rządzącą, którą duchowny otwarcie popiera i bierze aktywny udział w polskiej polityce. Autorzy petycji do papieża Franciszka ws. o. Tadeusza Rydzyka zebrali 100 tys. podpisów. List ten został przekazany papieżowi.