Uchodźcy na granicy dostają SMS-y od polskiego MSWiA. "Okłamali cię. Wracaj do Mińska!"

"Migranci, którzy pojawiają się przy granicy polsko-białoruskiej w zasięgu naszych BTS-ów (stacji przekaźnikowych) otrzymują SMS, że granica jest chroniona" - napisał we wtorek szef MSWiA Mariusz Kamiński. Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji w kolejnym wpisie wyjawił, jaka jest treść odbieranych przez nich wiadomości.

MSWiA wysyła SMS-y do uchodźców na granicy. Mariusz Kamiński ujawnił ich treść

"Polska granica jest chroniona. Białoruskie władze okłamały cię. Wracaj do Mińska! Nie bierz żadnych tabletek od białoruskich żołnierzy" - tak brzmi treść SMS-a, o którym wspomniał na Twitterze Mariusz Kamiński. Wiadomość zawiera też link, który odsyła odbiorcę do strony resortu, gdzie w pięciu językach (angielskim, arabskim, rosyjskim, francuskim i polskim) widnieją dodatkowe informacje i ostrzeżenie dla uchodźców.

Ponadto resort przypomina uchodźcom, że przy granicy z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy (dokładny zapis brzmi jednak: "W Polsce obowiązuje stan wyjątkowy"). "Podejmując próby nielegalnego przekroczenia granicy, narażasz się na odpowiedzialność karną. Jest to przestępstwo, za które w Polsce grozi więzienie" - napisano dalej w komunikacie. Ostrzegano też przed próbą niszczenia ogrodzenia, nazywanego w mediach "płotem Błaszczaka".

Dalej wypunktowano jeszcze następujące ostrzeżenia:

Przekraczanie polskiej granicy nie pomoże ci się dostać do Niemiec.

Pogarszające się warunki atmosferyczne są niebezpieczne dla twojego zdrowia i życia. Próby ukrywania się i nocowania pod gołym niebem mogą skończyć się dla ciebie tragicznie.

Nie ryzykuj, wracaj do Mińska! Wracaj do domu! Chroń swoje życie i zdrowie!

Nie przyjmuj tabletek ani innych środków, które przekazano ci na Białorusi. Możesz zostać otruty!

Na koniec pojawia się apel, by uchodźcy "nie brali udziału w organizowanych przez Białoruś próbach nielegalnego przekroczenia granicy".

Przypominamy, że stan wyjątkowy obowiązuje od 2 września w przygranicznym pasie z Białorusią, który obejmuje 183 miejscowości czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy. We wtorek rząd zdecydował, że zwróci się do prezydenta o przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni.

