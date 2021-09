Dominikanin o sprawie o. Pawła M.: Nie jest łatwo być dominikaninem po raporcie komisji

Zobacz wideo Terlikowski o raporcie ws. Pawła M.: Chcieliśmy oddać głos pokrzywdzonym

W połowie września komisja Tomasza Terlikowskiego opublikowała raport dotyczący sprawy dominikanina Pawła M. Duchowny przez lata miał wykorzystywać seksualnie wiernych. O. Krzysztof Pałys OP odniósł się do sprawy podczas wygłaszanej homilii. - Nie jest łatwo być dominikaninem po raporcie komisji. Nie będę ukrywał, że najchętniej wolałbym dzisiaj kazania nie mówić, ale byłby to jakiś rodzaj dezercji - rozpoczął swoje kazanie.

Tomasz Terlikowski w Porannej Rozmowie Gazeta.pl

Dominikanin o raporcie dot. sprawy o. Pawła M.: Nie jest mi łatwo nosić dominikański habit

Ojciec Pałys przyznał, że raport komisji wzbudził wiele emocji. - Dla niektórych ludzi polscy dominikanie są obecnie niemalże synonimem struktury zła - powiedział, dodając, że niektórym wiernym zapewne nie jest się łatwo modlić w świetle tych doniesień. - Mnie również nie jest łatwo, może nie tyle się modlić, co nosić dominikański habit, który obecnie kojarzy się negatywnie.

Dominikanin opowiedział także o swoich doświadczeniach w zakonie. Jak przyznał, wielu duchownych z organizacji odeszło, lecz także wielu pozostało i motywowało go do pozostania. - Widziałem w zakonie zło, ale i widziałem wiele dobra. Żyjąc w dużej wspólnocie braci, w różnych klasztorach, bywałem wiele razy raniony, ale i także tutaj dokonywało się moje uzdrowienie - powiedział, podkreślając, że kocha Kościół i kocha zakon, a decyzji o wstąpieniu do niego nigdy nie żałował. - Osobiście nie czuję się kimś wyjątkowym ani też nie uważam siebie za dobrego człowieka. Będąc księdzem praktycznie każdego dnia spotykam ludzi lepszych od siebie - podkreślił.

KEP o komisji ds. pedofilii: Kościół prosił o wskazanie podstawy prawnej

Raport ws. o. Pawła M. "Wspólnota miała cechy sekty"

7 marca 2021 roku bracia Konwentu św. Wojciecha we Wrocławiu napisali, że między 1996 a 2000 rokiem jeden z zakonników, ojciec Paweł M., miał stosować wobec wiernych przemoc fizyczną i psychiczną. W połowie tego miesiąca komisja Tomasza Terlikowskiego opublikowała raport, z którego wynika, że w prowadzonej przez duchownego Wspólnocie św. Dominika dochodziło nie tylko do psycho-manipulacji i przemocy fizycznej, ale także nadużyć seksualnych. "Wspólnota ta miała wszystkie cechy umożliwiające określenie jej mianem sekty" - napisano.