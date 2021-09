Dąbrowa Górnicza. Kierowca autobusu miejskiego potrącił kobietę. Miał ponad 3 promile alkoholu

Zobacz wideo Potrącił kobietę na przejściu i uciekł. 61-latka trafiła do szpitala

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 14:00 w Dąbrowie Górniczej na ul. Hutniczej (woj. śląskie). 56-letni mężczyzna kierujący autobusem komunikacji miejskiej potrącił 51-letnią kobietę. - Została potrącona, kiedy próbowała wsiąść do samochodu, zaparkowanego przy trasie przejazdu autobusu linii 609. Nie był to rejon przystanku - przekazał TVN24 Marcin Kasprzyk, rzecznik policji w Dąbrowie Górniczej.

Kobieta trafiła do szpitala

Poszkodowana z obrażeniami głowy oraz barku trafiła do szpitala. - Kobieta była przytomna. Podejrzewano wstrząśnienie mózgu. Najprawdopodobniej ma połamaną kość barkową - dodał rzecznik policji.

Jak się okazało, mężczyzna był pijany, miał w organizmie ponad trzy promile alkoholu. Czynności w sprawie trwają, a funkcjonariusze ustalają, jak doszło do tego zdarzenia.

"Pamiętajmy, że każda ilość wypitego alkoholu obniża koncentrację, zmiesza szybkość reakcji oraz powoduje błędną ocenę odległości i prędkości. Pijany kierowca jest zagrożeniem dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego" - przypomina policja.