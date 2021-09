Zobacz wideo Piekło kobiet. "Jeżeli chodzi o aborcję, to jesteśmy pod ścianą"

27 stycznia w Dzienniku Ustaw został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Zgodnie z jego treścią aborcja ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu jest niezgodna z polską konstytucją - chodzi tu także m.in. o poważne wady rozwojowe płodu wykrywane we wstępnych etapach ciąży. Decyzja Trybunału to złamanie tzw. kompromisu aborcyjnego obowiązującego od 1997 roku. Aborcja wciąż ma być dozwolona w dwóch przypadkach: w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia matki i ciąży powstałej w wyniku przestępstwa (np. gwałtu).

REKLAMA

Korea Północna wystrzeliła pocisk do Morza Japońskiego

Coraz więcej kobiet w ciąży potrzebuje pomocy psychiatry

Zgodnie z opisanej powyżej wyrokiem można dokonać aborcji w przypadku zagrożenia dla zdrowia psychicznego matki. - W gabinetach psychiatrów przybywa pacjentek w ciąży z rozpoznaną letalną wadą płodu - mówi "Dziennikowi Gazecie Prawnej" jedna z lekarek.

Psychiatrka dr Aleksandra Krasowska podkreśla, że "to nie jest żadna furtka". - To realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet i życia kobiety, kiedy czynnik stresowy związany ze stwierdzeniem poważnie uszkodzonej ciąży prowadzi do ciężkiego stanu psychicznego. Żadna z kobiet, która się do mnie zgłosiła, nie mówi po prostu: "dzień dobry, chcę aborcji". To osoby w fatalnym stanie psychicznym. Przestają normalnie funkcjonować, nie jedzą, nie śpią, zamykają się w domu. Płaczą, że za chwilę będą czuły ruchy płodu i co wtedy? - mówi w rozmowie z DGP" specjalistka. Jak dodaje, to działanie zgodne z prawem, tyle że wcześniej ta procedura nie była stosowana, ponieważ kobiety nie były doprowadzane do takiego stanu.

Psychiatrzy zaznaczają, że nie namawiają kobiet do aborcji - są takie pacjentki, które decydują się donosić ciążę pod opieką hospicjum perinatalnego. Te, które zdecydują się na aborcję, zgłaszają się z odpowiednim zaświadczeniem do szpitala. To jednak nie zawsze wystarcza. - W terminację ciąży zaangażowany jest zespół, m.in. lekarz kwalifikujący i ten, który podejmuje się zabiegu, położna. Jeśli któraś z tych osób powoła się na klauzulę, jeden dokument od psychiatry nie pomoże - mówi "Dziennikowi Gazecie Prawnej" dr Grzegorz Pietras z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, specjalista ginekologii i położnictwa.

Pfizer rozpoczął testy z lekiem doustnym przeciw Covid-19