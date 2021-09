Warszawa. Okradł własną babcie i przyłożył jej nóż do gardła. Grozi mu 12 lat więzienia

Jak wynika z informacji Polsat News, 40-latek wszedł do mieszkania i zaatakował swoją babcię. Przewrócił ją, przytrzymał kolanem i przystawił jej nóż do gardła. Kilkukrotnie groził, że ją zabije. Zabrał z mieszkania 3,5 tys. złotych. Kobieta trafiła do szpitala. Policjanci zatrzymali mężczyznę w jednym z warszawskich hoteli.

Kilka miesięcy temu opuścił on zakład karny, gdzie odsiadywał wyrok za podobne przestępstwo.

- Za to przestępstwo grozi kara do 12 lat więzienia. Podejrzanemu grozi jednak wyższy wymiar kary, bowiem przestępstwa tego dopuścił się w warunkach recydywy - mówi Polsatowi kom. Onyszko.