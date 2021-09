Lubelskie. Karambol z udziałem czterech pojazdów. Pięć osób trafiło do szpitala

Pięć osób trafiło do szpitala w wyniku karambolu, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę w powiecie biłgorajskim. Zderzyły się tam trzy samochody osobowe i ciągnik rolniczy. Do wypadku doszło na skutek nieprawidłowego manewru wyprzedzania, który próbował wykonać 21- letni mężczyzna siedzący za kierownicą BMW - informuje lubelska policja.

