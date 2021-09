Kwaśny deszcz w Polsce? Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało komunikat

Do wybuchu wulkanu Cumbre Vieja na wyspie La Palma, która należy do Hiszpanii, doszło przed tygodniem w niedzielę 19 września. Sama erupcja była poprzedzona dziewięcioma dniami aktywności sejsmicznej. Był to pierwszy wybuch wulkanu od 1971 roku.

Zobacz wideo 2019 r. Hawaje: Kula lawy uderzyła w łódź pełną turystów. 23 osoby zostały ranne

W Polsce spadnie kwaśny deszcz? Komunikat RCB

Na skutek erupcji do atmosfery wyrzucane są ogromne ilości dwutlenku siarki, które tworzą toksyczny pył. Dalej dwutlenek siarki utlenia się i łączy z cieczą, tworząc kwas siarkowy. Kiedy ten spada na ziemię razem z opadami, mówimy o tzw. kwaśnym deszczu. W piątek chmury znad Cumbre Vieja dotarły na południe Hiszpanii i północno-zachodnie wybrzeże Afryki. Dalej miały przemieszczać się w stronę Europy Środkowej, by w niedzielę dotrzeć do Polski.

"Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska na terenie Hiszpanii i w pozostałej części Europy jest niewielkie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że cyrkulacja powietrza (aż do najbliższego czwartku) nie jest skierowana ku Europie Środkowej. IMGW nieustannie monitoruje sytuację i będzie informować o ewentualnym dotarciu zanieczyszczeń na terytorium Polski" - uspokajało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w mediach społecznościowych.

Cumbre Vieja nie zamierza zasypiać. Ewakuowano kolejnych mieszkańców

Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, geograf oraz rektor z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zaznaczał, że na brak zagrożenia ze strony chmury pyłu wulkanicznego wskazuje pora roku, a także obecna cyrkulacja atmosferyczna.

Stanowisko w sprawie wydała także Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, która podkreśliła, że sytuacja związana z przemieszczającym się pyłem nie ma wpływu na sytuację lotniczą w Polsce.

"Pyły z wulkanu, który wybuchł w ostatnią niedzielę na Wyspach Kanaryjskich, do Polski nie dotrą, ale może zaciekawi Was, że na zdjęciach odbieranych z satelity Meteosat widoczny był wybuch" - czytamy na Twitterze Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Lawa "pożarła" basen. Erupcja wulkanu Cumbre Vieja może potrwać do grudnia

Erupcja Cumbre Vieja. W sobotę ewakuowano kolejnych mieszkańców

Hiszpańskie władze na bieżąco analizują sytuację związaną z erupcją wulkanu Cumbre Vieja. W sobotę zapadła decyzja o ewakuacji kolejnych 160 osób z miejscowości Tajuya, Tacande de Abajo i Tacande de Arriba w gminie Los Llanos de Aridane. Popiół wulkaniczny bardzo utrudnia transport lotniczy w regionie, dlatego odwołano część lotów z i na wyspę La Palma. W sobotę na kilka godzin zamknięte zostały również lotniska na Teneryfie i La Gomerze. W wyniku erupcji całkowicie lub częściowo uszkodzonych zostało ok. 400 budynków.