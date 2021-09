Do tragicznego wypadku doszło w sobotę na drodze wojewódzkiej nr 593 z Dobrego Miasta do Jezioran (ok. 30 km od Olsztyna).

Jak poinformowała policja, kierowca audi na łuku drogi stracił panowanie nad autem i uderzył w przydrożne drzewa. Mężczyzna zginął na miejscu.

Wypadek koło Olsztyna. Auto rozpadło się na wiele fragmentów

Policjanci z ustalają okoliczności wypadku. Jak podaje polsatnews.pl, prawdopodobnie przyczyniła się do tego nadmierna prędkość. Wskazówka licznika prędkości zatrzymała się na 180 kilometrach na godzinę - poinformowali funkcjonariusze. Droga jest w tym miejscu kręta, z wąską jezdnią i drzewami po obu stronach.

Siła uderzenia sprawiła, że samochód został rozerwany i rozpadł się na wiele fragmentów. Mężczyzna wypadł z pojazdu.

Po wypadku droga była zablokowana na ok. 5 godzin.