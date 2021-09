Pogoda, którą zobaczymy za oknami w tym tygodniu, będzie typowo jesienna. Będzie pochmurno, miejscami deszczowo, zrobi się też chłodniej.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek deszcz może popadać w Koszalinie i Szczecinie, możliwe są tam też burze, natomiast w pozostałej części kraju powinno być sucho. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują, że najcieplej będzie na zachodzie Polski - termometry w Zielonej Górze i Wrocławiu pokażą 23 stopnie Celsjusza, z kolei najchłodniejszym miejscem będzie w poniedziałek północny wschód. W Suwałkach temperatura wyniesie około 15 stopni Celsjusza.

We wtorek natomiast nadal najchłodniej będzie na północnym wschodzie, a najcieplej na zachodzie (do 20 stopni Celsjusza we Wrocławiu), ale deszczu może być nieco więcej niż poprzedniego dnia. Będzie padać nie tylko w województwie zachodniopomorskim, ale i w dolnośląskim.

Pogoda na środę i czwartek

W środę słońce wyjdzie głównie na wschodzie. W pozostałej części kraju zachmurzenie może być umiarkowane i duże, a do tego na zachodzie należy się spodziewać przelotnych opadów deszczu. Temperatura będzie się wahać od 14 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 20 stopni na zachodzie Polski. "Wiatr przeważnie umiarkowany i porywisty, południowo-wschodni, tylko na krańcach południowych i zachodnich słaby, zmienny" - prognozuje IMGW.

Czwartek będzie z kolei najbardziej deszczowym dniem nadchodzącego tygodnia. Padać może niemalże w całej Polsce, a temperatura będzie się wahać od 13 do 16 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie w województwie dolnośląskim, tam termometry pokażą 17 stopni Celsjusza.

Pogoda na piątek

W piątek należy spodziewać się dużego zachmurzenia, a miejscowo opadów deszczu. Najzimniej tego dnia będzie na Podhalu, najcieplej natomiast na południowym wschodzie - tam temperatura może wynieść około 17 stopni Celsjusza. Mieszkańcy nadmorskich rejonów muszą być również gotowi na porywisty wiatr.

Pogoda na weekend

W weekend pogoda może być miejscami kapryśna. Możliwe będą słabe opady deszczu, a na północnym zachodzie może do nich dołączyć porywisty wiatr wiejący z kierunków południowych. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej temperatura nie przekroczy 14 stopni Celsjusza - taką wartość zobaczą mieszkańcy na południowym wschodzie.

