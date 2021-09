Wrocław. Straż miejska będzie patrolowała miasto na hulajnogach

W sobotę 25 września Straż Miejska Wrocławia obchodziła 30-lecie swojej działalności, w związku z czym we wrocławskim ratuszu odbyły się oficjalne uroczystości. Jednym z elementów wydarzenia było przekazanie straży miejskiej hulajnóg elektrycznych oraz rowerów. Tym samym Wrocław stał się pierwszym miastem, które będzie patrolowane przez funkcjonariuszy na hulajnogach.

Wrocław. Straż miejska na hulajnogach elektrycznych

Strażnicy miejscy będą poruszać się na hulajnogach m.in. po terenach, do których trudno jest dotrzeć samochodem. - Patrolowane będą promenady nad fosą miejską, bulwary nadodrzańskie i tereny rekreacyjne - mówił zastępca komendanta Straży Miejskiej Wrocławia Waldemar Forysiak cytowany przez "Gazetę Wrocławską".

- Obecność patroli strażników miejskich poruszających się hulajnogami elektrycznymi ma działać także prewencyjnie na innych użytkowników tych pojazdów, którzy nie zawsze przestrzegają obowiązujących ich przepisów - dodał.

- Strażnicy miejscy, którzy na co dzień czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców miasta, muszą dysponować nowoczesnym sprzętem, który zapewni im możliwość szybkiego przemieszczania się zwłaszcza w ciasnych staromiejskich uliczkach - podkreślał Forysiak, cytowany przez tuwroclaw.com.

Straż miejska zaplanowała także cykl zajęć dla uczniów szkół. Będą one miały na celu edukację na temat bezpiecznego, a także zgodnego z przepisami korzystania z hulajnóg elektrycznych z uwagi na to, że stają się one coraz popularniejszym środkiem transportu.

Wrocławska straż miejska posiada patrole zarówno, zmotoryzowane, jak i rowerowe, piesze, konne, a teraz również na hulajnogach. Niedawno służbę zaopatrzono także w trzy terenowe samochody specjalistyczne. Przekazane w sobotę hulajnogi elektryczne marki Audi zostały wyposażone w pneumatyczne opony, które mają zwiększyć bezpieczeństwo podczas podróży.

