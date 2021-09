Abp Jędraszewski o "piłowaniu katolików": Próbuje się nas wpędzić w poczucie niższości

Arcybiskup metropolita krakowski Marek Jędraszewski w wywiadzie dla portalu tvp.info odniósł się m.in. do słów posła PO Sławomira Nitrasa, które padły w trakcie odbywającego się na przełomie sierpnia i września Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie.

Nitras stwierdził, że w pewnym momencie dojdzie do ograniczenia roli Kościoła w Polsce, bo niedługo katolicy staną się mniejszością.

- Dobrze, żeby to się stało w sposób niegwałtowny, racjonalny, a nie zasadzie pewnej zemsty. Na zasadzie: to jest uczciwa kara, za to, co się stało. Musimy was opiłować z pewnych przywilejów, dlatego, że jeżeli nie, to znowu podniesiecie głowę, jeżeli się cokolwiek zdarzy - dodał poseł.

Abp Marek Jędraszewski o "neopogaństwie"

- Ma miejsce coś takiego, jak "piłowanie katolików". Co prawda, niektórzy próbują się wycofać z tego sformułowania, ale nie ulega wątpliwości, że chcą doprowadzić do takiej sytuacji, którą Jan Paweł II, będąc w 1991 roku w Lubaczowie, określił jako "katolickie getto" - stwierdził abp Marek Jędraszewski w wywiadzie dla tvp.info.

Jak dodał, "próbuje się dzisiaj wpędzić katolików w poczucie niższości wobec jakiejś grupy oświeconych, mądrych, nowoczesnych i europejskich".

Arcybiskup powiedział także w wywiadzie, że istnieje "spór między światem neopogańskim, który chciałby odebrać chrześcijanom prawo zabierania głosu w ważnych sprawach dotyczących życia społecznego, a światem ludzi wierzących, którzy wobec neopogaństwa nie chcą skapitulować".