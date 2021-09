Toksyczne chmury zmierzają w stronę Polski. W niedzielę spadnie kwaśny deszcz?

W niedzielę 19 września doszło do wybuchu wulkanu Cumbre Vieja na wyspie La Palma, która należy do Hiszpanii. Był on poprzedzony dziewięcioma dniami aktywności sejsmicznej. To pierwsza erupcja tego wulkanu od 1971 roku.

Erupcja wulkanu Cumbre Vieja. Toksyczne chmury zmierzają do Polski

Efektem erupcji jest wyrzucanie w do atmosfery ogromnych ilości dwutlenku siarki, przez co tworzy się toksyczny pył. Jak opisywali fanipogody.pl, w piątek chmury z dwutlenkiem siarki dotarły już na południe Hiszpanii i północno-zachodnie wybrzeże Afryki. Teraz kierują się w stronę Europy Środkowej.

W sobotę pył ma rozciągnąć się nad południową Francją oraz zachodnią częścią Włoch, z kolei w niedzielę prawdopodobnie dotrze do Polski. Warto zauważyć jednak, że chmura będzie charakteryzowała się dość niską gęstością. Zjawisko to może być jednak fatalne w skutkach.

Wyspy Kanaryjskie. Wybuch wulkanu Cumbre Vieja. Kłęby dymu na La Palmie

Jakie zagrożenie może stworzyć chmura toksycznego pyłu? Dwutlenek siarki wskutek utleniania przechodzi w trójtlenek siarki. Ten z kolei w połączeniu z kroplami cieczy w atmosferze tworzy kwas siarkowy i spada na Ziemię razem z deszczem. To zjawisko nazywamy kwaśnym deszczem.

Naukowcy, na których powołuje się dziennik "Daily Mirror", uspokajają jednak, że kwaśne deszcze nie powinny stanowić bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi. Taki opad wpływa negatywnie głównie na przyrodę - gleba traci żyzność, a rośliny błonę ochronną. Uszkodzeniom ulec mogą również konstrukcje wykonane z betonu, łatwiej dochodzi do korozji metali.

Erupcja Cumbre Vieja. Kolejni mieszkańcy ewakuowani

Sytuacja związana z erupcją wulkanu Cumbre Vieja jest na bieżąco analizowana przez hiszpańskie władze. Podjęto decyzję o ewakuacji kolejnych 160 osób z miejscowości Tajuya, Tacande de Abajo i Tacande de Arriba w gminie Los Llanos de Aridane. W ciągu ostatnich godzin odwołano też część lotów z i na wyspę La Palma, ponieważ popiół wulkaniczny znacznie utrudnia transport lotniczy. Zgodnie z szacunkami w wyniku erupcji całkowicie lub częściowo uszkodzonych zostało już ok. 400 budynków oraz elementów infrastruktury.

Lawa "pożarła" basen. Erupcja wulkanu Cumbre Vieja może potrwać do grudnia