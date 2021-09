Mazowieckie. Archeolodzy znaleźli narzędzia neandertalczyków. "Bardzo ważne odkrycie"

Archeolodzy znaleźli dwa noże krzemienne i kilkadziesiąt odłupków, które powstały najpewniej podczas obróbki noży. - Może nie brzmi to imponująco, ale dla nas - archeologów - jest to bardzo ważne odkrycie. To jedno z najbardziej na północ wysuniętych na terenie naszego kraju stanowisk, gdzie odkryto ślady po obecności neandertalczyków. Drugie znajduje się w odległym o kilkadziesiąt kilometrów Zwoleniu - przekazała PAP dr Katarzyna Pyżewicz z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, której słowa cytuje Polsat News.

- Większość znanych w Polsce stanowisk związanych z neandertalczykiem pochodzi z Jury Krakowsko-Częstochowskiej i województwa dolnośląskiego. Narzędzia po nich znajdowano głównie w jaskiniach. Bardzo rzadko odkrywa się ślady po ich obecności poza nimi, a zwłaszcza tak daleko na północ - zaznaczył dr Witold Grużdź z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Jak dodał badacz, nadeszła pora na poszukiwania siedlisk człowieka z okresu paleolitu (starszej epoce kamienia) także poza jaskiniami.

Odkrycia dokonano na polu kukurydzy w Iłży (woj. mazowieckie), podczas badań powierzchniowych. Jak tłumaczą badacze, w odległej przeszłości było to cenne miejsce dla neandertalczyków. "Wiemy, że tereny te były atrakcyjne dla ówczesnych ugrupowań ze względu na występujące w okolicy złoża krzemieni czekoladowych. W tym sezonie znalezione zostały ślady pobytu ludzi z paleolitu sprzed około 40-80 tysięcy lat temu - neandertalczyków. Są to okazy związane z obróbką krzemienia i przygotowywaniem narzędzi. Szczególnie intersujące są dwa okazy, których wykorzystywano jako noże służące do dzielenia tusz upolowanych zwierząt. Wspomniane narzędzia znalezione zostały na powierzchni, a dalsze badania prowadzone zostaną na jesieni bieżącego roku" napisał dr Grużdź na stronie Muzeum Regionalnego w Iłży.

- Ustaliliśmy również, że ze złóż krzemienia w tym miejscu później, już ok. 30-40 tys. lat temu, korzystał człowiek współczesny. Na to również znaleźliśmy dowody w Iłży w postaci specyficznych narzędzi - podkreśliła z kolei dr Pyżewicz.

Naukowcy zaznaczają, że narzędzia, którymi posługiwali się neandertalczycy, różniły się od używanych przez człowieka współczesnego.

- Ich noże miały charakterystyczne kształty, posiadały tak zwane tylce, czyli część, za którą użytkownicy chwytali, i były asymetryczne: jedna krawędź była wypukła, a druga płaska. Część, za którą nóż był trzymany, świetnie leży w dłoni. Jest taka teoria, że neandertalczyk miał mniejsze zdolności manualne niż człowiek współczesny, dlatego ta krawędź chwytana jest prawie nieobrobiona - powiedział Witold Grużdź w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Na obecnym etapie badań archeolodzy nie są w stanie określić, czy neandertalczyk i człowiek współczesny koegzystowali na terenie dzisiejszej Iłży. Mają jednak nadzieje, że dalsze wykopaliska rzucą światło na tę sprawę.