Spis powszechny. W sobotę 25 września infolinia i niektóre urzędy będą otwarte do północy

Główny Urząd Statystyczny zorganizował akcję nocnego spisywania się dla zapracowanych w ramach Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021. "Jeszcze się nie spisałeś? W sobotę, 25 września wybrane punkty spisowe oraz infolinia będą działać aż do godz. 24.00" - czytamy na spis.gov.pl.

Spis powszechny. Które placówki będą otwarte w noc spisową?

"Do 30 września br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Wiele osób, które jeszcze nie wzięły w nim udziału, tłumaczy się brakiem czasu. Z myślą o nich Główny Urząd Statystyczny, 16 Urzędów Statystycznych (w miastach wojewódzkich) oraz wybrane punkty spisowe na terenie całego kraju, w najbliższą sobotę - 25 września, wydłużają godziny pracy aż do godziny 24.00" - informował GUS.

Listę otwartych placówek znajdziecie na stronie internetowej spis.gov.pl/noc_spisowa. Po kliknięciu na dane województwo wyświetlą się nazwy jednostek, w których możecie się spisać razem z adresami oraz numerami telefonów, pod którymi można umówić się na wizytę w punkcie do samospisu.

Spis powszechny 2021. Jak sprawdzić, czy jest się spisanym? Czy to możliwe?

W akcji udział bierze m.in. Warszawa. W sobotę będzie można spisać się w ośmiu urzędach dzielnicowych (Bielany, Wola, Ochota, Mokotów, Ursynów, Targówek, Praga-Południe i Praga-Północ) w godzinach od 9 do 22. W pozostałych dzielnicach w sobotę urzędy będą otwarte w godzinach 9-13 - czytamy na um.warszawa.pl.

"To już ostatnie dni, aby wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym - pamiętajcie, że macie na to czas już tylko do 30.09! W tym tygodniu w Warszawie możecie się spisać także w sobotę. Jak i gdzie to zrobić? Sprawdźcie na stronie um.warszawa.pl." - zachęcał na Twitterze prezydent miasta Rafał Trzaskowski.

Nocne spisywanie będzie możliwe również za pośrednictwem infolinii spisowej: 22 279 99 99. W sobotę 25 września będzie ona czynna do północy. Czas oczekiwania na połączenie może jednak był wydłużony, dlatego warto uzbroić się w cierpliwość.

Spis powszechny. Kto musi się spisać?

"Udział w spisie powszechnym to obowiązek ustawowy dla wszystkich osób zamieszkujących terytorium Polski, w tym cudzoziemców. Wszyscy, którzy się nie spiszą, narażają się na karę grzywny w wysokości do 5 tys. zł, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej" - przypomina GUS. Wykaz pytań do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań znajdziecie na stronie spis.gov.pl.

