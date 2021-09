TV Republika nie pokazała programu Stankiewicz z krytyką polityki energetycznej. "Nie było kolaudacji"

Zapowiedź odcinka programu "Otwartym tekstem" przed kilkoma dniami została umieszczona w mediach społecznościowych TV Republika, potem jednak zniknęła. Był to zwiastun wywiadu Ewy Stankiewicz z sekretarzem stanu w KPRM, pełnomocnikiem rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotrem Naimskim.

- Czy to prawda, że minister Soboń już podpisał i wysłał pisma do Komisji Europejskiej w sprawie harmonogramu wyłączeń [kopalń - red.]? - pytała Stankiewicz Naimskiego. Redaktorka dopytywała również, "kiedy zamykamy Bełchatów, Turów, Kozienice z nowymi blokami, Połaniec".

Pełnomocnik rządu tłumaczył, że "to jest system wynikający z przyjętej w Unii Europejskiej polityki energetycznej i klimatycznej".

- Czy to nie jest wobec tego samobójstwo, dążenie do zamknięcia kopalni, a przy tym elektrowni przy kopalniach, jeśli 70 proc. energii w Polsce pochodzi z węgla, jeśli to jest najtańsza energia w Europie? - reagowała Ewa Stankiewicz.

- Gdyby nie było uwarunkowań, które płyną z naszego członkostwa w UE, to można by było tak do tego podejść, ale mamy te uwarunkowania - wyjaśniał Piotr Naimski.

Ewa Stankiewicz nie odpuszczała. Dodała w dalszej części zapowiedzi, że "byliśmy członkami Unii Europejskiej, jak był profesor Jan Szyszko i pilnował interesów Polski". - Może nie mamy problemu, z tym że taka właśnie aktualnie jest ideologia w UE, tylko może mamy problem, z tym że ktoś się w Polsce na to zgodził - skomentowała. Pytała również, kto negocjował politykę klimatyczną.

- To różnie. Rząd w całości, a w szczególności oczywiście Ministerstwo Środowiska i Klimatu - stwierdził Naimski.

- Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska, który w tym samym czasie kandydował na sekretarza generalnego OECD - powiedziała Stankiewicz.

Naimski w trakcie rozmowy powiedział również "zerwę pani ten program". Nie wiadomo jednak, w jakim kontekście ta wypowiedź padła.

TV Republika. Program Ewy Stankiewicz bez emisji

Pełny, kilkudziesięciominutowy odcinek programu, miał zostać wyemitowany w czwartek. Tak się jednak nie stało.

- Program nie został oddany do kolaudacji [obejrzenie materiału przez przełożonego przed dopuszczeniem do emisji - red.], a to jest warunek emisji programów nagrywanych w każdej stacji - powiedział w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl Tomasz Sakiewicz, prezes i redaktor naczelny TV Republika.

- Co do przyszłości to najpierw muszę program obejrzeć - dodał.