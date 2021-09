Andrzej Poczobut od pół roku jest w areszcie. "Pokażmy, mu że nie jest sam". Akcja "Wyborczej"

Zobacz wideo Pochodzący z Somalii aktywista apeluje do rządu: Jeśli nie chcecie wpuścić ich do Polski, pozwólcie chociaż, by ktoś im pomógł

W marcu Andrzej Poczobut wraz z innymi działaczami Związku Polaków na Białorusi, w tym z prezeską Andżeliką Borys, trafił do aresztu. Służby zarzucają mu rozpalanie waśni na tle narodowościowym w związku z upamiętnianiem żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Grozi mu za to nawet 12 lat więzienia.

REKLAMA

"Reżim Łukaszenki uznał, że trzeba brutalnie spacyfikować wszystkich, którzy upominają się o demokrację i sprawiedliwość, którzy informują świat o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą oraz nie zgadzają się, by dyktator w bezczelny sposób ich okradł. Bo i Łukaszenka, i Białorusini, i my wszyscy doskonale wiemy, że dyktator przegrał prezydenckie wybory ze Swiatłaną Cichanouską. I tylko dzięki powszechnemu terrorowi, posuwając się nawet do morderstw, wciąż jest u władzy. A tysiące dzielnych Białorusinek i Białorusinów płacą za swą odwagę ogromną cenę" - podkreśla Roman Imielski, zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej".

Lubelskie. Protest przeciw piratom drogowym po śmierci 9-letniego Filipa

"Pokażmy, że Andrzej Poczobut nie jest sam"

Akcja rozpocznie się w sobotę o 20:30. Animacja będzie wyświetlana przez całą noc na fasadzie Pałacu Kultury i Nauki od strony ul. Marszałkowskiej. Redakcja "Wyborczej" zaprasza wszystkich, którzy chcą oddać hołd Andrzejowi Poczobutowi oraz represjonowanym Białorusinkom i Białorusinom, oraz zachęca do zabrania ze sobą biało-czerwono-białych flag wolnej Białorusi i biało-czerwonych flag polskich. W czasie wydarzenia zostanie odczytany list od Swiatłany Cichanouskiej, będą przemawiać Adam Michnik i Paweł Łatuszka, były ambasador Białorusi w Warszawie. "Pokażmy, że Andrzej Poczobut - choć daleko stąd i za kratkami - nie jest sam" - apelują organizatorzy.

Transmisję z wydarzenia będzie można oglądać na Wyborcza.pl.

Jest porozumienie ws. podwyżek dla służb. "Mogłoby być lepsze"