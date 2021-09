Reżyserka "Rodzina+" Nina Cieślińska nominowana do Grand Video Awards

24 września od godz. 8 można obejrzeć wszystkie nominowane materiały na stronie GVA oraz oddawać głosy w konkursie na Nagrodę Widzów: https://grandvideoawards.pl/glosowanie.

Serial "Rodzina+" składa się z 4 odcinków, w których widzowie poznają cztery rodziny: Aleksandry i Kasi z Łodzi, które są mamami Stasia; Ani i Karoliny ze Szczecina, które wychowują Blankę; Karoliny, Moniki i ich córki Julki, mieszkających w Milanówku; a także Marty i Anity z Piaseczna, które wychowują Lidkę.

Za produkcję odpowiadali m.in.: Nina Cieślińska (produkcja i reżyseria), Kamil Rutkowski (produkcja), Aleksander Dymiński (zdjęcia i postprodukcja) oraz Maciej Król (oprawa). Serial dostępny jest od 12 października 2020 r. na Gazeta.pl oraz w mediach społecznościowych i na kanale portalu na platformie YouTube. Dokumentalny serial „Rodzina+" to kolejny przykład zaangażowania redakcji Gazeta.pl w kwestie ważne społecznie, a co za tym idzie - realizacji "Deklaracji Gazeta.pl na nowe czasy".