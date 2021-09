"Kiedy rozpoczęło się drugie tysiąclecie?". Odpowiedział poprawnie i wygrał milion w "Milionerach"!

Jacek Iwaszko jest czwartym zwycięzcą popularnego teleturnieju TVN. Ostatnie pytanie, jakie usłyszał, brzmiało: "Kiedy rozpoczęło się drugie tysiąclecie?". Do wyboru miał cztery odpowiedzi:

A. 1 stycznia 1000 r.

B. 1 stycznia 1001 r.

C. 1 stycznia 2000 r.

D. 1 stycznia 2001 r.

Prawidłowa odpowiedź to B. Drugie tysiąclecie rozpoczęło się 1 stycznia 1001 roku. Jacek Iwaszko odpowiedział prawidłowo i tym samym wygrał milion złotych.

Wygrał nagrodę główną w "Milionerach". Przedostatnie pytanie nie należało do łatwych

Ostatnie pytanie, z jakim zmierzył się Jacek Iwaszko, może wydawać się stosunkowo łatwe. Poprzednie wymagało bardziej specjalistycznej wiedzy. Uczestnik "Milionerów" został zapytany o jednostkę miary reaktywności reaktora jądrowego. Do wyboru miał poniższe odpowiedzi:

A: euro

B: złoty

C: rubel

D: dolar.

Prawidłową odpowiedzią była odpowiedź D. Jednostka miary reaktywności reaktora jądrowego odnosi się do udziału neutronów opóźnionych, które decydują o możliwości sterowania pracą reaktora.

"Milionerzy". Jak brzmiały inne pytania finałowe?

Przed Jackiem Iwaszko główną nagrodę w polskiej edycji "Milionerów" wygrały trzy osoby: Krzysztof Wójcik w 2010 roku, Maria Romanek w 2018 roku i Katarzyna Kant-Wysocka w 2019 roku. Oto pytania, z którymi zmierzyli się zwycięzcy popularnego teleturnieju.

Z gry na jakim instrumencie słynie Czesław Mozil?

A: na kornecie,

B: na akordeonie,

C: na djembe,

D: na ksylofonie.

Odpowiedź prawidłowa: B.

Ile to jest 1111 razy 1111, jeśli 1 razy 1 to 1, a 11 razy 11 to 121?

A: 12 321,

B: 1 234 321,

C: 111 111 111,

D: 123 454 321.

Poprawna odpowiedź: B.

Różańcową tajemnicą chwalebną nie jest:

A. wniebowzięcie Matki Bożej

B. zmartwychwstanie Jezusa

C. śmierć Jezusa na krzyżu

D. zesłanie Ducha Świętego

Odpowiedź prawidłowa: C.

