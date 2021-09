Pogoda na dziś - piątek 24 września. Silny wiatr w całym kraju, a lokalnie deszcz. Są alerty IMGW

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że w piątek temperatura będzie podobna we wszystkich regionach Polski. Najzimniej będzie w Suwałkach, gdzie w najcieplejszym momencie dnia odnotujemy 13 stopni. 15 stopni wskażą termometry w Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie, Warszawie, Kielcach, Krakowie, Łodzi, Toruniu, Bydgoszczy, Gdańsku i Koszalinie, z kolei 16 stopni - w Katowicach, Opolu, Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim. Najwyższą temperaturę w piątek odnotujemy w Szczecinie, Zielonej Górze i Wrocławiu - tam do 17 stopni Celsjusza.

Pogoda na dziś. IMGW ostrzega przed porywistym wiatrem

Z prognozy pogody IMGW wynika, że piątek 24 września będzie dniem stosunkowo słonecznym, choć lokalnie mogą wystąpić opady. Deszcz prognozuje się dla województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, łódzkiego i podkarpackiego, a wysokie zachmurzenie także dla województw mazowieckiego, lubelskiego i lubuskiego. Wysoko w Tatrach może spaść deszcz ze śniegiem. Na odczuwalną temperaturę będą wpływać podmuchy wiatru.

"Wiatr umiarkowany i dość silny, początkowo w porywach nad morzem do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, a w głębi kraju do 75 km/h, stopniowo słabnący, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w górach porywy do 100 km/h" - czytamy w komunikacie IMGW.

W związku z prognozowanymi porywami wiatru synoptycy wydali ostrzeżenia meteorologiczne dla całego kraju. W województwie pomorskim i północnych powiatach województwa zachodniopomorskiego obowiązują alerty II stopnia, w pozostałej części Polski - alerty I stopnia.