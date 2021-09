Policjanci i funkcjonariusze Straży Granicznej dostaną podwyżki. Związkowcy przyjęli ofertę MSWiA

Związkowcy ze Straży Granicznej domagali się podwyżki w wysokości co najmniej 1155 złotych, wypłacanej przez najbliższe dwa lata. Ostatecznie, jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, zgodzili się na 677 zł brutto. Zastrzegli jednak, że pensje mają być rewalorywazowane. Wcześniej, we wtorek, na ofertę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przystali też związkowcy z policji.

Dlaczego związkowcy ze Straży Granicznej ustąpili? Jednym z czynników wpływających na decyzję miała być sytuacja przy wschodniej granicy kraju. - Nie byłoby na miejscu zaognianie nastrojów funkcjonariuszy w tej bardzo trudnej sytuacji - powiedział rozmówca reportera.

Propozycja MSWiA - podwyżki uposażeń i zmiany w kwestii awansów

Propozycja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji została przedstawiona w poniedziałek 20 września. Zgodnie z nią wszyscy funkcjonariusze służb podlegających MSWiA mają otrzymać 677 zł brutto podwyżki, czyli 500 zł "na rękę" od 1 stycznia 2022 roku - czytamy na stronie internetowej resortu.

Od 2023 roku waloryzacja uposażeń funkcjonariuszy służb, które podlegają MSWiA, będzie obejmowana takim samym wskaźnikiem, jak dla całej sfery budżetowej. W 2022 roku, w ramach podwyżki w wysokości 677 zł brutto, została już ujęta kwota waloryzacji 4,4 proc.

Oprócz podwyższenia uposażeń przewidziane zostały także zmiany dotyczące awansów w ramach podwyższenia grup zaszeregowania dla funkcjonariuszy na najniższych etatach. Zgodnie z propozycją ministerstwa funkcjonariusze zaszeregowani dotychczas w grupie drugiej, zostaną przeniesieni automatycznie do grupy trzeciej. Funkcjonariusze z grupy trzeciej trafią do grupy czwartej, a ci z czwartej do piątej.

"Zmiany dotyczące funkcjonariuszy z grup od drugiej do czwartej wejdą w życie od 1 stycznia 2022 roku. Natomiast osoby zaszeregowane w grupie piątej będą przenoszone do grupy szóstej na przestrzeni czterech lat (co roku 25 proc. funkcjonariuszy)" - czytamy. Awans w policji ma więc otrzymać ok. 64 tys. funkcjonariuszy, w Państwowej Straży Pożarnej - niemal 11 tysięcy, a w Straży Granicznej - niemal 9 tys.

"Dodatkowo zaproponowano zniesienie limitów etatowych w jednostkach organizacyjnych Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej oraz wprowadzenie możliwości awansowania do wyższych grup uposażenia zasadniczego" - przekazał resort.

"W toku wcześniejszych prac strony rządowej ze stroną związkową wynegocjowano odmrożenie funduszu nagród zarówno w 2021, jak i w 2022 roku. W tym roku fundusz nagród wyniesie 5,4 proc., natomiast w roku 2022 - 2,7 proc." - czytamy.