Pogoda. Z dnia na dzień będzie coraz cieplej. W Turcji nawet 37 stopni. A w Polsce?

Jak pisze portal fanipogody.pl, w najbliższych dniach chłodne masy powietrza mają opuścić większość regionów Europy i ustąpić miejsca gorącym masom z południa. "Wpływ zwrotnikowych mas powietrza odczują mieszkańcy południa Europy już w piątek. Podczas gdy na północnym wschodzie i wschodzie kontynentu wciąż będzie jeszcze chłodno, we Włoszech nieśmiało pojawi się upał. Piątek przyniesie wysokie temperatury tylko na południu, jednak z każdą godziną ciepłe masy powietrza sięgały będą bardziej na północ, ku Europie Środkowej" - czytamy na portalu.

Najcieplej będzie od 25 do 30 września. W Turcji temperatura ma podskoczyć nawet do 37 stopni Celsjusza, na Węgrzech i w Rumunii może z kolei wahać się od 29 do 30 stopni. We Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Portugalii, a przejściowo również w Anglii na termometrach zobaczymy 22-30 stopni Celsjusza - informuje portal dobrapogoda24.pl.

Pogoda. Ostatnie dni września zapowiadają się ciepło również w Polsce

W czwartek 22 września nad Polską będzie jeszcze utrzymywać się chłodna, deszczowa aura. Już w weekend możemy jednak spodziewać się wzrostu temperatury i rozpogodzenia. Synoptycy prognozują również, że wiatr będzie słabszy niż w czwartek czy piątek.

W sobotę na niebie wciąż utrzymywać się będzie sporo chmur, a gdzieniegdzie może przelotnie popadać, ale z każdą kolejną godziną szanse na przejaśnienia będą coraz większe. Wzrośnie także temperatura powietrza.

Według prognoz wxcharts.com najcieplej będzie na Śląsku - ok. 21-22 stopnie Celsjusza, w centrum kraju temperatura będzie wahała się od 18 do 20 stopni, z kolei najchłodniej będzie na południu kraju i północnym wschodzie - tutaj od 15 do 17 stopni. Na Pomorzu i Podlasiu wiatr wciąż może być nieco silny - do 60 kilometrów na godzinę.

W niedzielę na niebie utrzyma się jeszcze trochę chmur, ale w dużej mierze zapowiada się słoneczna pogoda. Jedynie w górach może spaść przelotne opady deszczu. Temperatura będzie z kolei jeszcze wyższa niż w sobotę.

Najcieplej na południowym zachodzie, gdzie na termometrach zobaczymy nawet 24 stopnie Celsjusza. Nieco chłodniej na zachodzie, południu i w centrum - ok. 20 stopni. Z kolei na Suwalszczyźnie zobaczymy od 16 do 17 st. C. Wiatr będzie słabszy już w całym kraju.

Co z kolejnymi dniami? Na początku nadchodzącego tygodnia powinna utrzymać się jeszcze pogodna aura z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu pojawią się tylko lokalnie, a temperatura wciąż powinna utrzymywać się w granicach 20 stopni.