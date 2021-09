"Radny nie wyłączył kamery podczas transmitowanej sesji i wpadł. Nagranie trafiło do prokuratury" - pełny tekst przeczytasz w "Gazecie Wyborczej".

Witold Mossakowski pojawił się w 2 czerwca na zdalnym posiedzeniu jednej z branżowych komisji. Radny nie wyłączył jednak kamery. Na nagraniu, które udostępniono w mediach kilka dni temu widać, jak Mossakowski prowadzi auto w trakcie posiedzenia. Na początku widać go, jak siedzi na miejscu pasażera, ale po 20 minutach przesiada się za kierownicę i prowadzi przez kilka minut, po czym parkuje i wchodzi do domu.

Radny stracił prawo jazdy za prowadzenie pod wpływem alkoholu. Zapomniał wyłączyć kamerkę na zdalnym posiedzeniu

Jak podaje tvnwarszawa.pl, Mossakowski odmawia udzielenia komentarza w tej sprawie. W rozmowie z "Wyborczą" przyznał jednak, że zatrzymano mu uprawnienia do jazdy. Co więcej, grodziska policja prowadzi w sprawie milanowskiego radnego czynności sprawdzające.

- Nie prowadzimy czynności na podstawie zawiadomienia o przestępstwie, bo takie do nas nie wpłynęło, tylko na podstawie informacji o zdarzeniu od lokalnych mediów. Otrzymaliśmy je w piątek. Sprawdzamy, czy faktycznie doszło do takiego zdarzenia i jaki ono ma charakter - powiedziała rzeczniczka komendy w Grodzisku Mazowieckim Katarzyna Zych. Policja zwróciła się już do sądu i starostwa, czy w danym dniu mężczyznę ciągle obowiązywała decyzja o cofnięciu uprawnień oraz zakaz prowadzenia auta.

Milanowscy radni mają dyskutować o sprawie radnego na najbliższej sesji rady miasta. Wiceprzewodnicząca rady Jolanta Nowakowska przyznaje jednak, że cała rada, na którą składa się 15 osób, musi podjąć decyzję w sprawie polityka.

Pełniący obowiązki przewodniczącego rady miasta w Milanówku Witold Mossakowski stracił uprawnienia do prowadzenia samochodu w maju 2021 roku. Powodem było prowadzenie auta pod wpływem alkoholu (ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. - 13 maja 2021 roku w miejscowości Tleń (gmina Osie, powiat świecki) około godziny 12:30 policjantka prewencji wspólnie ze strażnikiem leśnym, zatrzymali do kontroli drogowej 49-letniego kierującego pojazdem marki Łada. Od kierującego wyczuwalna była woń alkoholu, w związku z powyższym poddany został badaniu - powiedziała redakcji TVN rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Świeciu podkom. Joanna Tarkowska.

