Jaka będzie zima? Prognoza długoterminowa IMGW na listopad, grudzień i styczeń

Prognozy długoterminowe są obarczone dużą niepewnością i mogą się od siebie znacząco różnić. Jak wyjaśniają eksperci, wynika to z tego, że istnieje ryzyko "wystąpienia nagłych (często lokalnych) zjawisk meteorologicznych, które mogą zaburzyć prognozowane procesy pogodowe, jak i z samej różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych oraz równań matematycznych i statystycznych".

Prognoza pogody na listopad 2021. Czy będzie cieplej niż zazwyczaj?

Zgodnie z przewidywaniami synoptyków, w całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza w listopadzie najprawdopodobniej będzie się mieścić w zakresie normy wieloletniej z ostatnich 30 lat (1991-2020). Z kolei suma opadów w kraju w listopadzie będzie powyżej normy wieloletniej.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na listopad 2021 r. dla wybranych miast w Polsce Fot. imgw.pl

Prognoza pogody na grudzień 2021. Czy będzie więcej opadów?

Według przewidywań synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej średnia miesięczna temperatura powietrza oraz miesięczna suma opadów atmosferycznych w całej Polsce w grudniu powinna znajdować się w granicy normy wieloletniej z lat 1991-2020.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na grudzień 2021 r. dla wybranych miast w Polsce. Fot. Imgw.pl

Prognoza pogody na styczeń 2022. Jaka czeka nas pogoda na początku przyszłego roku?

W styczniu temperatura powietrza oraz miesięczna suma opadów atmosferycznych na terenie całego kraju ma kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na styczeń 2022 r. dla wybranych miast w Polsce. Fot. Gazeta.pl

Synoptycy przypominają, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca. Do tej notowanej zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Z kolei prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu, a w prognozach nie jest określany rodzaj opadu, może to być śnieg lub deszcz.

