Wichura i ostrzeżenia IMGW w niemal całej Polsce. Wiatr w porywach do nawet 110-120 km/h

W czwartek 23 września synoptycy przewidują załamanie pogody. W godzinach popołudniowych na północy kraju pojawią się bardzo silne wichury, które wraz ze strefą opadów zaczną przesuwać się do centrum, na południe i południowy wschód Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo "Obserwujemy przesunięcie stref klimatycznych". W Polsce będzie ciepło jak we Włoszech?

Pogoda. Prognoza ostrzeżeń IMGW w Polsce

Ostrzeżenia drugiego stopnia zostały wydane dla wybrzeża, a dokładnie powiatów: kamieńskiego, gryfickiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego, słupskiego, lęborskiego, wejherowskiego, puckiego oraz miast Gdynia, Słupsk, Koszalin i Świnoujście. Alerty obowiązują od godziny 15 w czwartek do godziny 12 w piątek. Alerty pierwszego stopnia wydano też w województwie zachodniopomorskim i pomorskim od godziny 16-17 w czwartek do godziny 10-11 w piątek. Wiatr będzie wiał z kierunku zachodniego.

Z prognozy ostrzeżeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w czwartek 23 września ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem wydane zostaną także dla województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Wichury pojawią się w czwartek w Polsce. Utrzymają się co najmniej do piątku

Przed pojawieniem się wichury, w kraju działać będzie mało aktywny, ciepły front, który sprawi, że temperatura będzie nieco wyższa, niż w ostatnich dniach. Na termometrach zaobserwujemy od 14 do 17 stopni, a na południowym zachodzie synoptycy przewidują nawet do 18-20 stopni w ciągu dnia. Należy spodziewać się też szybkiego spadku ciśnienia.

Tatry. Nawigacja prowadziła ich "najkrótszą drogą", zgubili się na Orlej Perci

Jak podaje portal dobrapogoda24.pl, w czwartek Polska znajdzie się pod wpływem niżu Tim II, który sprowadzi do Polski bardzo silny wiatr i opady deszczu. Na wybrzeżu, gdzie front ten pojawi się najszybciej, mogą wystąpić także lokalne burze. Centrum niżu znajdzie się nad Bałtykiem około godziny 14.

Do godziny 16 deszcz i wichura obejmie głównie województwa pomorskie i zachodniopomorskie. Później - aż do nocy - zacznie obejmować także centralną i wschodnią część kraju. Do wieczora opady deszczu spodziewane są w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. W nocy deszcz pojawi się także w województwach lubelskim, mazowieckim, łódzkim i wielkopolskim. W nocy z czwartku na piątek 24 września deszcz i silny wiatr zaczną przesuwać się na południe kraju.

Wyniki loterii szczepionkowej - lista zwycięzców z 22 września

W przeważającej części kraju będzie wiać w porywach do 65-85 kilometrów na godzinę. Nad morzem porywy wiatru będą wynosić już do 110 km/h. W nocy z czwartku na piątek w górach może wiać do nawet 120 km/h.

Jak podaje portal fanipogody.pl, do Polski zmierzają ogólnie dwa chłodne fronty atmosferyczne, które przyniosą silne opady deszczu i ponowny spadek temperatury.