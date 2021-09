Sądowy biegły ocenił, że respiratory zakupione przez Ministerstwo Zdrowia wiosną 2020 roku nie nadają się "do wprowadzenia do obrotu i używania" w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej. Są przeznaczone jedynie "do wentylacji domowej".

