KRRiT przyznała koncesję TVN24. Ale to nie koniec. Będzie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego

W środę wieczorem Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedłużyła koncesję TVN24 - obecna wygasa w niedzielę. Wcześniej jednak przyjęła uchwałę w sprawie "podjęcia działań mających na celu uporządkowanie zasad rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych w Polsce w zakresie możliwości działania podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego".

Będzie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego

Jak czytamy w uchwale, którą opublikowano na rządowej stronie, KRRiT wezwie stosowne organy - chodzi m.in. o prezydenta, premiera, marszałka Sejmu lub Senatu - o wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o sprawdzenie zgodności art. 35 ustawy o radiofonii i telewizji z konstytucją. W przepisie tym mowa jest o zasadach, na jakich mogą być przyznawane koncesje na nadawanie podmiotów z kraju i zagranicy.

Według dokumentu ma to nastąpić "w przypadku gdyby przez jakiekolwiek organy państwa przepisy te miałyby być interpretowane lub nawet zaistniałoby ryzyko interpretacji w taki sposób, że podmiot zależny od spółki z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, bądź osoba zagraniczna z EOG (kontrolowana przez podmiot spoza EOG) nie musieli się stosować do ograniczeń wskazanych w art. 35 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji w przeciwieństwie do podmiotów z siedzibą w Polsce, które nie są jednocześnie zależne od podmiotów zagranicznych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które to polskie podmioty do takich ograniczeń stosować się muszą zawsze". KRRiT uważa, że to "dyskryminacja podmiotów polskich".

Przypomnijmy, stacja TVN należy do kapitału z USA i działa w ramach spółki Polish Television Holding z siedzibą w Holandii, a więc na terenie EOG.