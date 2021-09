Były ksiądz Paweł Kania wychodzi na wolność. Zdaniem lekarzy pedofil nadal jest niebezpieczny

Były ksiądz Paweł Kania został skazany na siedem lat więzienia za wykorzystywanie seksualne trzech nieletnich chłopców. W środę 22 września opuszcza on zakład karny. Wszystko dlatego, że sąd nie zdążył rozpatrzyć wniosku o umieszczenie go w ośrodku w Gostyninie, do którego kierowani się najniebezpieczniejsi przestępcy.

3 Fot. Kamila Kubat / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl