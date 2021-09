Będzie nowe postępowanie ws. TVN. Kanały naziemne mogą stracić koncesję

Zobacz wideo Gowin ujawnia, czym Amerykanie grożą za "lex TVN". "Sankcje personalne"

Na początku lipca poseł Marek Suski zgłosił projekt ustawy o radiofonii i telewizji, który zakazuje firmom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego pośredniej (a nie tylko bezpośredniej, jak obecnie) kontroli nad stacjami telewizyjnymi, które działają na podstawie koncesji wydanej w Polsce. Projekt uderza w stację TVN, która należy do kapitału z USA i działa w ramach spółki Polish Television Holding z siedzibą w Holandii, a więc na terenie EOG.

Koncesja TVN24 wygasa już w najbliższą niedzielę. Wciąż nie ma decyzji KRRiT o jej przedłużeniu.

Będzie nowe postępowanie

Jak informuje portal Wirtualne Media, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wszczyna odrębne postępowanie ws. TVN. Przewodniczący KRRiT chce sięgnąć po art. 10 ustawy, według którego może on "wezwać dostawcę usługi medialnej do zaniechania działań w zakresie dostarczania usług medialnych, jeżeli naruszają one przepisy ustawy, uchwały Krajowej Rady lub warunki koncesji".

Takie kroki przewodniczący zapowiedział we wtorek. - W trakcie omawiania projektu uchwały o udzielenie koncesji zastrzeżono, że jej podjęcie, nie zamyka kwestii związanych z dostosowaniem struktury właścicielskiej Spółki TVN do zapisów ustawy. W związku z tym będzie prowadzone odrębne postępowanie, zobowiązujące Spółkę TVN do dostosowania swojej struktury właścicielskiej do obowiązujących przepisów - przekazała Wirtualnym Mediom Teresa Brykczyńska, rzeczniczka prasowa Rady.

"Jeśli TVN Grupa Discovery nie dostosuje się do zaleceń KRRiT w sprawie zmiany struktury właścicielskiej w wyznaczonym czasie, kanały naziemne TVN mogą stracić koncesję" - podkreśla portal. Wówczas zostałyby rozpisane konkursy o miejsca na multipleksach, które obecnie zajmują. Najgorzej wygląda sytuacja TVN7, ponieważ koncesja kanału wygasa już w lutym następnego roku.

