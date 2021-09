Dąbrowa Górnicza. Zderzyły się dwa pociągi. Maszynista miał w organizmie dwa promile

Jako pierwszy o sprawie poinformował portal dabrowagornicza.naszemiasto.pl. Do zdarzenia doszło ok. godz. 23.30 w nocy z wtorku 21 września na środę 22 września w pobliżu ul. Towarowej w Dąbrowie Górniczej (województwo śląskie).

Dąbrowa Górnicza. Maszynista zignorował czerwone światło

Jak wynika z udostępnionych informacji, dwa składy towarowe zderzyły się ze sobą bokami. Siła uderzenia sprawiła, że cztery wagony przewożące koks wykoleiły się. Dwa z nich przewróciły się na bok. Jak doszło do wypadku? Jeden z maszynistów miał zignorować czerwone światło semafora, które zabraniało mu dalszej jazdy po torze. Policja ustaliła, że był on pod wpływem alkoholu.

- Badanie wykazało obecność w jego organizmie dwóch promili - przekazał portalowi oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej Marcin Kasprzyk. Wskutek zdarzenia nikomu nic się nie stało. Za jazdę po alkoholu mężczyźnie może grozić nawet do dwóch lat pozbawienia wolności.

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu?

W zależności od tego, jaki poziom alkoholu zostaje wykryty w organizmie kierowcy, może on zostać posądzonym o wykroczenie lub przestępstwo. Stan "po spożyciu" rozpoczyna się od 0,2 promila alkoholu we krwi i traktowany jest jako wykroczenie. Stanem nietrzeźwości określa się z kolei ten powyżej 0,5 promila we krwi - to już przestępstwo.

Za wykroczenie dotyczące jazdy po spożyciu alkoholu grozi:

10 punktów karnych,

grzywna od 50 do 5000 zł lub 30-dniowy areszt,

zakaz prowadzenia pojazdów od sześciu miesięcy do trzech lat.

Nietrzeźwi kierowcy, w których krwi znajduje się powyżej 0,5 promila, są traktowani jak przestępcy. Grożą im kary: