Pogoda na dziś - czwartek, 23 września. Pochmurno i wietrznie, ale ciepło. W wielu regionach deszcz

W nocy z czwartku na piątek synoptycy zapowiadają silny wiatr, który szczególnie da się we znaki mieszkańcom nadmorskich województw. Możliwe, że dojdzie tam do przerw w dostawach prądu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla kilku województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego i łódzkiego.

Pogoda na czwartek. Termometry wskażą nawet 20 stopni

Najcieplej w czwartek będzie na Dolnym Śląsku, tam termometry wskażą 20 stopni. Temperatura w Poznaniu wyniesie 18 stopni, a w Warszawie o stopień mniej. Po 16 stopni będzie w województwach: zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim i świętokrzyskim. W Łodzi i Lublinie w czwartek spodziewać się trzeba 15 stopni. Najzimniej będzie na Pomorzu, Mazurach, Warmii i Podlasiu -14 stopni.

Pogoda na dziś - czwartek 23 września. Dziś pochmurno i wietrznie. W wielu regionach spadnie deszcz Fot. Gazeta.pl

Pogoda na czwartek. Nad morzem wiatr osiągnie w porywach nawet 110 km/h

Do południa przelotnie może popadać we wschodniej części kraju oraz nad morzem. Z kolei po południu synoptycy prognozują opady deszczu w województwach zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim. Im bliżej godzin wieczornych, tym bardziej deszczowy front będzie się przesuwał w głąb kraju. Około godziny 21 opady przewidywane są także w województwach: lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, lubelskim i podlaskim. Do południa przejaśnienia możliwe we zachodniej części kraju, głównie w województwie lubuskim, później pochmurnie będzie w całym kraju, aż do wieczora. Wiatr będzie wiał z prędkością do 30 km/h, jednak w porywach osiągnie nawet 110 km/h nad morzem.

