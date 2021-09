Zobacz wideo Kto odpowiada za ekstremalne zjawiska pogodowe?

Synoptycy ostrzegają, że najbliższe dni w Polsce będą niezwykle wietrzne. Szczególnie silny wiatr zapowiadany jest na noc z 23 na 24 września. Jego porywy mogą wówczas osiągnąć nawet 110 km/h.

Jak podaje portal fanipogody.pl, nadchodząca wichura będzie związana z przechodzeniem przez Morze Bałtyckie głębokiego niżu wtórnego. Silne porywy dadzą się we znaki najpierw na północy Polski, jednak stopniowo będą przemieszczały się na jej południowy wschód.

Kulminacja wichury przypadnie na noc z czwartku na piątek, natomiast wiatr zacznie słabnąć dopiero w piątek wieczorem. Silny wiatr może wyrządzić szkody - łamać drzewa czy zrywać linie energetyczne. Należy zachować ostrożność i unikać parkowania samochodów pod drzewami.

"Prognozy maksymalnych porywów wiatru mogą dla poszczególnych regionów Polski jeszcze ulec korekcie, ale ogólnie należy się spodziewać wiatru w porywach do 60-85 km/h na przeważającym obszarze kraju, 90-110 km/h na wybrzeżu i na Bałtyku, do ponad 120 km/h w górach" - czytamy na stronie dobrapogoda24.pl. Eksperci zapowiadają także, że na Morzu Bałtyckim może wystąpić sztorm - prognozy wskazują, że fale mogą osiągać nawet do siedmiu metrów wysokości.

Silny wiatr w całej Polsce. IMGW ostrzega

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotowali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. W czwartek dotyczą one województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego i łódzkiego, w piątek natomiast warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego.