Agencja ONZ ds. migrantów zażądała dostępu do polskiej granicy. "Aby zapewnić pomoc ratującą życie"

Po śmierci czworga migrantów UNHCR i Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji wystosowały oświadczenie, w którym zażądały dostępu do osób koczujących na granicy polsko-białoruskiej. "Państwa mają suwerenne prawo do zarządzania swoimi granicami, ale nie wyklucza się to z poszanowaniem praw człowieka" - czytamy.

8 Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta | unhcr.org Otwórz galerię Na Gazeta.pl