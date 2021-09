"Granica 900 coraz bliżej". Minister zdrowia o kolejnym wzroście zakażeń, podał prognozę

Adam Niedzielski na środowej konferencji prasowej poinformował o "osiągnięciu porozumienia" z protestującymi medykami (część z nich nie zgadza się jednak z jego słowami i zapowiada dalszy protest). Podał też najnowsze informacje dotyczące liczby zakażeń i skomentował je. - Mamy rzeczywiście dalszy przyrost, chociaż to już nie jest taki dynamiczny przyrost. Dziś zbliżamy się do granicy 900 zakażeń, jest ich mniej więcej około 880 - powiedział. Przypomnijmy: we wtorek 21 września odnotowano 711 nowych przypadków zakażenia, zmarło 15 osób z COVID, z kolei w poniedziałek poinformowano o 363 nowych zakażeniach (były to jednak najprawdopodobniej zaniżone dane z weekendu).

Po godzinie 10:30 ministerstwo zdrowia doprecyzowało, że ostatniej doby odnotowano dokładnie 882 nowe przypadki zakażenia, zmarło kolejnych 20 osób.

Niedzielski o wzroście zakażeń. Mówi o prognozie

Minister zdrowia przypomniał też, że liczba nowych przypadków od kilku tygodni systematycznie rośnie. - To potwierdza pewnego rodzaju tezę o tym, że te liczby, które teraz obserwujemy, są w pewnym sensie bardziej realne niż te, które obserwowaliśmy w ciągu wakacji, kiedy ten proces testowania nie miał tak powszechnego charakteru - powiedział.

Prognoza zakładająca około tysiąca przypadków dziennie pod koniec września nadal obowiązuje

