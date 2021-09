Mikołów: potrącił pieszą przechodzącą na czerwonym świetle i uciekł. Policja zatrzymała kierowcę

RMF FM podaje, że 32-letni mieszkaniec Mikołowa trafił do policyjnego aresztu, a w środę ma zostać doprowadzony do prokuratury. Funkcjonariusze znaleźli również czarną skodę, którą mężczyzna poruszał się w dniu wypadku.

Do tragedii doszło w sobotę po godz. 5 rano. 41-letnia mieszkanka Rudy Śląskiej przechodziła przez jezdnię mimo czerwonego światła. Kobieta została potrącona przez kierowcę czarnej skody, który następnie odjechał w stronę centrum Mikołowa.

Mikołów. Śmiertelne potrącenie 41-latki

"Prowadzona przez zespół pogotowia ratunkowego reanimacja poszkodowanej nie przyniosła pozytywnego skutku i życia pieszej, nie udało się uratować" - informowali mikołowscy policjanci.

Funkcjonariusze apelowali o informacje nie tylko do ewentualnych świadków, ale również do samego kierowcy, by zgłosił się na komisariat i "przedstawił swoją wersję zdarzenia".