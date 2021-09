IMGW ostrzega przed silnym wiatrem - nawet do 110 km/h. Wichury w Polsce, nad morzem sztorm

Do Polski zbliża się głęboki niż, który spowoduje, że nad całą Polską utrzymywać się będzie zachmurzenie, może również popadać. Najniebezpieczniejszy będzie jednak silny, porywisty wiatr, który powieje z prędkością nawet do 110 kilometrów na godzinę. Może on doprowadzić do licznych wichur, a na morzu prawdopodobnie rozwinie się sztorm.

3 Fot. Jan Rusek / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl