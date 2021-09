"Bili ich bronią, każąc iść w stronę Polski". Dramat uchodźców na wschodniej granicy

Znaleźliśmy grupę osób z Kamerunu, Nigerii, Czadu, Gwinei i Sri Lanki, która od wielu tygodni błąkała się między Polską a Białorusią

- informuje Marta Górczyńska, prawniczka z "Grupy granica". Jak dodała "byli oni przepychani z jednej strony na drugą". Prawnicza podkreśla, że po wielu dniach błąkania się po lesie byli oni w bardzo ciężkim stanie: przemarznięci i wycieńczeni. Trzy osoby zostały przewiezione do szpitala, a osiem trafiło do placówki straży granicznej. Obrońcy praw człowieka podkreślają, że na ciałach migrantów widać było ślady pobicia.

Białoruscy pogranicznicy używali wobec nich siły. Grozili im, oraz bili bronią i rękami, każąc iść w stronę Polski

- informuję Górczyńska. Zniszczono im też karty SIM.

Grupa Granica to kilkanaście organizacji, które połączyły siły, by monitorować sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Działania monitoringowe przy granicy prowadzi grupa ok. 10 osób.

Kryzys na polsko-białoruskiej granicy

W związku z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej, do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku trafia coraz więcej dzieci zatrzymywanych podczas prób nielegalnego przekraczania granicy. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia pogranicznicy przywieźli do szpitala ośmioro dzieci, między innymi z Konga i Kamerunu. - To nastolatki, które się odłączyły od grupy i roczne, dwuletnie maluchy z matkami - mówi dyrektor szpitala profesor Anna Wasilewska.

Dzieci trafiają do szpitala w stanie średnim, najczęściej z powodu znacznego wyziębienia, zmęczenia, także mięśni, spowodowanego długą wędrówką. Są najczęściej głodne, odwodnione, niedożywione. Część z nich jest chora, ma biegunkę infekcyjną, zapalenie oskrzeli lub płuc.

Dyrektor Anna Wasilewska dodaje, że małe dzieci przebywają na oddziałach wraz z rodzicami, a wszystkich stale pilnują funkcjonariusze Straży Granicznej. Zgodnie z procedurami, po wyleczeniu dzieci ponownie przejmuje Straż Graniczna. Jak informuje Straż Graniczna, w ciągu trzech tygodni września na polsko-białoruskiej granicy odnotowano około 4 300 prób nielegalnego przekroczenia granicy. 140 osób zatrzymano.