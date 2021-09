Związkowcy oburzeni karą za Turów. "To woła o pomstę do nieba"

Unijny Trybunał nałożył w poniedziałek na Polskę karę w wysokości 500 tysięcy euro dziennie za niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w Turowie, czego domagały się Czechy.

REKLAMA

Zdaniem wiceprezes TSUE Rosario Silva de Lapuerta, Polska nie zdołała udowodnić, że zaprzestanie wydobycia węgla w Turowie mogłoby uniemożliwić dostawy energii cieplnej i wody pitnej na obszarze Bogatyni i Zgorzelca, powodując zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców tego obszaru.

Rząd poinformował, że kopalnia węgla brunatnego w Turowie nie zostanie zamknięta.

Morawiecki pytany o Turów. "Co konkretnie pan zrobi?". "Nie było dobrej woli Czechów"

- To woła o pomstę do nieba. To jest kpina, to jest naigrywanie się z Unii Europejskiej, to jest podważenie trzech filarów UE. Jeden z filarów to jest bezpieczeństwo. Jakie tu jest bezpieczeństwo? Pracownicy są przerażeni - tak o decyzji TSUE mówił w rozmowie z RMF FM Wojciech Ilnicki, przewodniczący NSZZ "Solidarność" Kopalni Węgla Brunatnego Turów.

Jak dodał, "brak elektrowni w systemie energetycznym kraju groziłby blackoutami, wyłączeniami". - Rosłyby ceny na energię - zaznaczył.

Związkowiec o Turowie: To nasz rząd zawalił negocjacje

- Pracownicy są zdesperowani. Obawiają się o swoją przyszłość - skomentował z kolei w rozmowie z RMF FM Piotr Kubiś, przewodniczący komisji międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" 80 z Kopalni Węgla Brunatnego Turów.

Związkowcy chcą zaprotestować w Luksemburgu przeciwko decyzji TSUE ws. kopalni Turów. Oczekują też, że rząd nie będzie płacił zasądzonych kar.

Zobacz wideo Wicemarszałek Zgorzelski o Turowie: Dyplomaci, a nie dyplomatołki powinni tę sprawę załatwić

Decyzja TSUE ws. kopalni Turów

Wniosek o wstrzymanie wydobycia węgla w Turowie do Komisji Europejskiej i do TSUE złożyły Czechy. Według strony czeskiej wydobycie w Turowie negatywnie wpływa na środowisko terenów leżących po czeskiej stronie granicy. W maju TSUE przychylił się do wniosku Czechów i nakazał wstrzymanie wydobycia do momentu wydania orzeczenia.

Czesi żądali wtedy od Polski 5 milionów euro dziennie kary na rzecz budżetu UE, jeżeli Polska niezaprzestanie wydobycia. Polska złożyła wniosek zmierzający do uchylenia tego postanowienia. Od tamtej pory trwają polsko-czeskie negocjacje.