KRRiT wciąż nie podjęła decyzji w sprawie koncesji dla TVN24. Kolejne głosowanie w środę

We wtorek 21 września Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji po raz kolejny zasiadła nad sprawą udzielenia koncesji dla TVN24. Wygasa ona już w najbliższą niedzielę, 26 września. Stacja TVN otrzymała koncesję holenderską, ale nadal czeka na polską.

KRRiT nadal bez decyzji ws. koncesji dla TVN24

"KRRiT przeprowadziła głosowania za udzieleniem koncesji i za odmową udzielenia koncesji - programu informacyjnego TVN24" - przekazano w komunikacie zamieszczonym po wtorkowym posiedzeniu. Jak wynika z informacji "żadna z uchwał nie uzyskała wymaganej większości" - cytował Onet.

Za uchwałą o to, by koncesja została udzielona, oddane zostały trzy głosy, z kolei przeciw dwa. Za odmową udzielenia koncesji oddano dwa głosy, dwa były przeciw, a jeden - wstrzymujący. Oznacza to, że żadna z uchwał nie uzyskała wymaganej większości, czyli 4/5 głosów. W środę 22 września ma odbyć się kolejne głosowanie w tej sprawie.

Wyciekły kolejne maile. "Poszedłem za radą Krzyśka Skórzyńskiego"

W komunikacie, który opublikowano po posiedzeniu, zaznaczona została także kwestia tego, że ewentualna decyzja o przedłużeniu koncesji dla TVN24 nie zamyka tej związanej z dostosowaniem struktury właścicielskiej TVN do ustawy o radiofonii i telewizji. Jak zapowiedziała rzeczniczka KRRiT Teresa Brykczyńska, w tej sprawie przeprowadzone zostanie odrębne postępowanie - pisze "Gazeta Wyborcza". Dotyczyłoby ono zmian, które chce wprowadzić partia rządząca poprzez nowelizację ustawy "lex TVN".

Koncesja dla TVN24. Problem z "sytuacją właścicielską"

Wcześniej nad sprawą koncesji dla TVN24 Rada obradowała we czwartek. Z informacji, jakie przedstawiła Teresa Brykczyńska wynikało, że dyskusja była ożywiona, ale do głosowania nawet nie doszło, dlatego ogłoszono przerwę do wtorku 21 września.

- Każdy z członków ma wypracowaną opinię, dyskusja cały czas trwa. Dyskusja jest aktywna, burzliwa. Myślę, że do wtorku należy się uzbroić w cierpliwość. Mam nadzieję, że we wtorek będę mogła coś konkretnego zakomunikować - relacjonowała Brykczyńska na antenie TVN24. We wtorek jednak decyzji podjąć się nie udało, dlatego KRRiT po raz kolejny będzie głosowała w środę.

Stacja TVN24 wystąpiła o koncesję w lutym 2020 roku. Według KRRiT problem z jej przedłużeniem stanowi "sytuacja właścicielska" grupy TVN. Rada w 2015 roku zgodziła się na to, by amerykański kapitał wszedł do TVN, ale teraz ma wątpliwości.

W lipcu 2021 roku do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Według nowych przepisów koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych mógłby uzyskać jedynie podmiot z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że nie jest on zależny od osoby spoza tego obszaru. Właścicielem TVN24 jest amerykańska spółka Discovery.

W ubiegłym tygodniu Senat odrzucił nowelizację, w związku z czym projekt wróci do Sejmu. Tam wprowadzone zostaną poprawki. Kiedy to się stanie? Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki nie chciał odpowiedzieć na pytanie wprost. - Zrobimy tak, żeby zaskoczyć dziennikarzy. Wprowadzimy znienacka, któregoś dnia - powiedział. Zawetować ustawę może jeszcze prezydent Andrzej Duda.