Ojciec podejrzany o wykorzystywanie seksualne 8-letniej córki i pokazywanie jej pornografii

Jak podaje portal elka.pl, o podejrzeniach wobec ojca dziewczynki powiadomiła prokuraturę jej matka. Na podstawie zgłoszenia doszło do przesłuchania 11-latki w tzw. niebieskim pokoju w obecności psychologa. Ekspert stwierdził, że jej zeznania są wiarygodnym dowodem w sprawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Co robić, gdy jesteś świadkiem przemocy wobec dzieci?

Wielkopolska. Ojciec podejrzany o wykorzystywanie seksualne 8-letniej córki

Następnie przesłuchano także matkę 11-latki. Na podstawie ich zeznań i opinii biegłego psychologa, 48-latkowi prokuratura postawiła pięć zarzutów.

- Trzy z nich dotyczą poważniejszych zachowań przestępnych, chodzi o inne czynności seksualne dokonane na terenie powiatu gostyńskiego i w trakcie podróży nad morze. Kolejne dwa zarzuty dotyczą prezentowania treści pornograficznych oraz zachowania seksualnego wobec małoletniej przez podejrzanego ojca - powiedział portalowi elka.pl prokurator rejonowy w Gostyniu (woj. wielkopolskie) Jacek Masztalerz. Do zachowań tych miało dochodzić w 2018 roku, czyli gdy dziecko miało około ośmiu lat.

Policja dzwoni do byłych klientów linii OLT. Chodzi o loty sprzed 9 lat

Prokurator zdecydował o zatrzymaniu 48-latka i skierował do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd przychylił się do tego i zasądził areszt na trzy miesiące. Mimo tego 48-latek cały czas jest na wolności.

Obrońca mężczyzny złożył zażalenie, na podstawie którego Sąd Okręgowy zastosował: areszt warunkowy - poręczenie majątkowe w kwocie 40 tys. złotych oraz środki wolnościowe - dozór policji, a także zakaz zbliżania się na odległość stu metrów oraz kontaktowania się z córką i jej matką.

Sąd podjął taką decyzję w związku z okresem, jaki upłynął od popełnienia czynów zarzucanych mężczyźnie oraz "późniejszą postawę wobec pokrzywdzonej, co do której nie było zarzutów". 48-latek nie przyznaje się do winy. Złożył szczegółowe wyjaśnienia i kwestionuje zarzuty.

Zabójstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin. Rusza proces Jakuba A.

*****

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Pamiętaj, jeżeli Ty lub bliska Ci osoba, padła ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 801 120 002 lub pod numer 112. Więcej informacji >>>