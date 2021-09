Do szpitali na Podlasiu trafiają dzieci migrantów. "Dwoje, troje dziennie, wychłodzenie"

Zobacz wideo Arłukowicz ws. śmierci na granicy: Oczekuję od premiera jasnych wyjaśnień

O tym, że dzieci migrantów trafiają do szpitali poinformował reporter TVN24, który jest na miejscu. - Ze względu na to, że coraz więcej osób próbuje dostać się na teren naszego kraju, to również dzieci jest coraz więcej. Jak informuje dyrektorka Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, dwoje troje dzieci każdego dnia, na każdym dyżurze jest tutaj dowożonych. W różnym wieku - od rocznych dzieci do 17 lat - relacjonował reporter TVN24. Dodał, że dzieci trafiają do różnych szpitali znajdujących się niedaleko granicy.

- Tutaj mówimy zwykle o wychłodzeniu, uszkodzeniu mięśni, dolegliwościach, które są związane z długą wędrówką. Są to ludzie, którzy twierdzą, że są m.in. z Kamerunu i Konga. (...) Są to dzieci, które absolutnie potrzebują pomocy medycznej - przekazał dziennikarz.

W sprawie sytuacji dzieci próbowaliśmy skontaktować się ze Strażą Graniczną. Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi na zadane pytania.

220 prób nielegalnego przekroczenia granicy

W poniedziałek Straż Graniczna odnotowała 220 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Zatrzymano 14 osób. Wśród nich było: dziewięciu obywateli Turcji, czterech obywateli Iraku i obywatel Rwandy. Pozostałe próby zostały udaremnione. Za pomocnictwo zatrzymano obywatela Polski i obywatela Ukrainy.

Od 2 września w 183 trzech miejscowościach przygranicznych w województwach podlaskim i lubelskim obowiązuje stan wyjątkowy. Wprowadzono go na 30 dni, ale rozporządzenie może zostać przedłużone.

