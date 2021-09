Zobacz wideo Pandemia uderza w młodych. Psychiatra: Narastają w nich trudne emocje

"Wymień trzy cechy osobowości Jana Pawła II, które pozwoliły mu zyskać sympatię ludzi na całym świecie" - tak dokładnie brzmi jedno z pytań, które znalazło się w podręczniku do historii dla klasy IV szkoły podstawowej. Jak podaje WP.pl, zdjęcie takiego zadania pojawiło się w jednym z mediów społecznościowych i wywołało sporo emocji.

Powrót uczniów do szkół. W podręczniku od historii pytanie dot. osobowości papieża Jana Pawła II

Zadanie pochodzi z zeszytu ćwiczeń do podręcznika dla historii dla klasy czwartej pt. "Wczoraj i dziś" wydawnictwa Nowa Era, z działu "Ku współczesnej Polsce", w której znajdują się omówienia takich postaci jak Józef Piłsudski, Eugeniusz Kwiatkowski czy bohaterowie Powstania Warszawskiego. Jeden z rozdziałów: "Jan Paweł II - papież pielgrzym", w całości poświęcony jest polskiemu duchownemu.

Użytkownicy mediów społecznościowych zauważają, że takie pytanie powinno znaleźć się raczej w podręczniku do religii, a nie historii. Nie można zaprzeczyć, że papież Jan Paweł II, jako głowa Kościoła katolickiego, był ważną postacią historyczną, jednak także sugerowana odpowiedź w ogóle nie odnosi się do wydarzeń historycznych.

Twórczość Jana Pawła II miała być wprowadzana do podręczników "w sposób umiejętny"

Zadanie z podręcznika do historii budzi podobne emocje jak zadanie, które pojawiło się na konkursie polonistycznym dla dzieci. Uczniowie, którzy do niego przystąpili, mieli napisać wiadomość SMS z pytaniem do Jana Pawła II i napisać na nie odpowiedź.

Już na początku 2021 roku minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiadał, że wśród "znakomitych" propozycji nowego kanonu lektur będzie też wprowadzana "w sposób umiejętny" twórczość Jana Pawła II.

Zmiany objęły głównie podręczniki do historii, jednak słowa papieża znajdują się także w książkach dotyczących przedsiębiorczości. - Za pontyfikatu papieża powstały encykliki społeczne, które pokazują sprawiedliwe podejście do rynku, pracy, czasu pracy. Ta wiedza powinna być obecna w podręcznikach do przedsiębiorczości - tak swoją decyzję wyjaśniał Przemysław Czarnek.